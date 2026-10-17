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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हां हम रिजीम चेंज चाहते हैं, कोई जो...', ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा बयान

'हां हम रिजीम चेंज चाहते हैं, कोई जो...', ममता बनर्जी की पार्टी का बड़ा बयान

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सत्ता परिवर्तन की मांग की है. इससे पहले कांग्रेस ने भी सत्ता परिवर्तन की मांग की है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सत्ता परिवर्तन की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो सरकार अपने ही निहत्थे नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से हिरासत में लेती है और उन्हें जेल भेजने के लिए न्यायिक अधिकारियों के रूप में पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करती है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. महुआ मोइत्रा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “हां, हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं.” उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार, जो अपने ही निहत्थे नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अवैध रूप से उठवा लेती है, उन्हें हिरासत में रखती है और न्यायिक अधिकारियों की आड़ में पुलिस तंत्र का इस्तेमाल कर उन्हें जेल भेजती है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष अब सत्ता परिवर्तन चाहता है.

कपिल सिब्बल बोले- अब सरकार के जाने का समय आ गया है

महुआ मोइत्रा के बयान से पहले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भी सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप पर पलटवार करते हुए सिब्बल ने कहा कि सत्ता परिवर्तन कांग्रेस नहीं, बल्कि देश की जनता चाहती है.

राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ये दल बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और अराजकता फैलाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा था कि लोकतंत्र किसी को भी अराजकता फैलाने या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर करने का अधिकार नहीं देता.

इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा कि राजनाथ सिंह कांग्रेस पर बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन चाहने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तव में जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है. उन्होंने कहा कि ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत’ के नारे के साथ हुए प्रदर्शनों ने मौजूदा सरकार को सत्ता तक पहुंचाया था. सिब्बल ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने भ्रष्टाचार को गले लगाया, संस्थाओं पर कब्जा किया और मतदाता सूची में हेरफेर किया. उन्होंने कहा कि अब सरकार के जाने का समय आ गया है.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के सत्ता परिवर्तन संबंधी बयान को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की यह टिप्पणी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने के उसके कथित दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को उजागर करती है. नितिन नवीन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधारों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है. उनके मुताबिक, विपक्ष अराजकता फैलाकर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहता है.

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि ‘सत्ता परिवर्तन’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल से विपक्ष का असली एजेंडा सामने आ गया है. उन्होंने इसे विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का कथित प्रयास बताते हुए ‘अर्बन नक्सल’ एजेंडे से जोड़ा. नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनादेश से होकर गुजरता है, अराजकता से नहीं. उन्होंने कहा कि देश की जनता और भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगी.

यह भी पढ़िएः CJP के प्रोटेस्ट पर अमेरिका में हलचल, US सांसदों ने मार्को रुबियो से की ये डिमांड

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 17 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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