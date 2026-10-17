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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल

किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल

पंजाब और हरियाणा के किसानों को खेती से अच्छी कमाई के मौके मिलते हैं, जबकि झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में किसान कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं. जानें किसानों की कमाई में इतना अंतर क्यों है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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Indian Farmers: देश में खेती लाखों परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा है. लेकिन खेती से होने वाली कमाई की बात करें, तो हर राज्य के किसानों की हालत एक जैसी नहीं है. कहीं किसानों को सिंचाई की अच्छी सुविधा मिलती है, फसल बेचने के लिए मंडियां हैं और सरकारी खरीद का सहारा भी मिलता है. 

वहीं, कई राज्यों में किसान आज भी बारिश के भरोसे खेती करते हैं. कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश के किन राज्यों में किसानों की कमाई बेहतर है और कहां उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है?

पंजाब-हरियाणा में किसानों को मिलता है बेहतर सहारा

पंजाब और हरियाणा का नाम खेती के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में लिया जाता है. यहां गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है. किसानों को ट्रैक्टर, मशीनों, ट्यूबवेल और सिंचाई के दूसरे साधनों का फायदा मिलता है. इसके अलावा, गेहूं और धान की सरकारी खरीद होने से कई किसानों को अपनी फसल बेचने का एक तय रास्ता भी मिलता है. नाबार्ड (NABARD) और संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के किसानों की औसत मासिक आय लगभग 31,433 रुपये है. वही हरियाणा के किसानों की औसत मासिक आय लगभग 25,655 से 22,841 रुपये के बीच है 

दूसरे राज्यों में भी खेती से कमाई के मौके

मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बागवानी, फल, मसाले और दूसरी फसलों से कमाई के अवसर हैं. लेकिन पहाड़ी जमीन, बाजार तक पहुंच और ढुलाई की दिक्कतों के कारण हर किसान को इसका बराबर फायदा नहीं मिल पाता. 

यह भी पढ़ें: सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

बिहार, झारखंड और ओडिशा के किसानों की चुनौतियां

बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों के कई इलाकों में किसानों को सिंचाई, छोटी जोत और फसल बेचने से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई किसान बारिश के भरोसे खेती करते हैं. अगर समय पर बारिश न हो या फसल तैयार होने के दौरान मौसम बिगड़ जाए, तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां के एक औसत किसान परिवार की कुल मासिक कमाई 4,800 से 7,600 रुपये के बीच होती है. 

कई जगहों पर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर की मंडियों तक जाना पड़ता है. इससे ढुलाई का खर्च बढ़ता है और मुनाफा घट सकता है. पश्चिम बंगाल में भी किसानों की स्थिति फसल, जमीन और इलाके के हिसाब से अलग-अलग है.

महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में खेती जोखिम भरी

महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में पानी की कमी और अनियमित बारिश लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है. कपास और दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों को कभी कम पैदावार तो कभी बाजार में कम भाव मिलने की परेशानी झेलनी पड़ती है. खेती की लागत बढ़ने पर कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या है VL सीरीज, कैसे गेहूं की फसल को मिलेगा इससे बढ़ावा?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
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