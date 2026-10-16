एक्सप्लोरर
गेहूं की इस किस्म से 77 क्विंटल तक पैदावार, प्रोटीन और जिंक भी भरपूर
Gehun Ki Kheti: गेहूं की ऐसी किस्म तलाश रहे हैं, जिससे अच्छी पैदावार के साथ पोषण भी बेहतर मिले? पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 की औसत उपज 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.
Wheat Farming: रबी सीजन में गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार ऐसी किस्म चुन सकते हैं जो अच्छी पैदावार के साथ पोषण के मामले में भी बेहतर हो. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर केंद्र की विकसित पूसा बायोफोर्टिफाइड गेहूं सम्राट HI 1683 इसी वजह से खास है. इसकी औसत पैदावार करीब 56 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में यह 77 क्विंटल से ज्यादा तक पहुंच सकती है. खास बात यह है कि इसके दानों में प्रोटीन, आयरन और जिंक भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. आइए जानते हैं इस किस्म की खासियत और बुवाई से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Oct 2026 06:04 PM (IST)
Tags :Agriculture News Wheat Farming
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें
एग्रीकल्चर
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार
एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion