गेहूं की इस किस्म से 77 क्विंटल तक पैदावार, प्रोटीन और जिंक भी भरपूर

बुवाई से पहले लें सही सलाह: किसान इस किस्म के प्रमाणित बीज खरीदें और बुवाई से पहले अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से इसकी जानकारी लें. साथ ही, बीज की मात्रा, बुवाई का समय, सिंचाई और खाद के इस्तेमाल से जुड़ी स्थानीय सलाह भी जरूर अपनाएं.