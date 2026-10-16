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गमले में कैसे उगाएं तेज पत्ता? जानें पौधा लगाने का आसान तरीका
Bay Leaf Gardening: सब्जी हो या पुलाव तेज पत्ता हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे कुछ आसान स्टेप्स की मदद से घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं.
How To Grow Bay Leaves: सब्जी हो, पुलाव या फिर बिरयानी, खाने में तेज पत्ता पड़ते ही उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं. आमतौर पर हम इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर की बालकनी या छत पर भी उगा सकते हैं? इसके लिए न तो बड़े बगीचे की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा मेहनत की. बस एक सही गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से आप अपने किचन गार्डन में तेज पत्ते का पौधा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर उगाने का आसान तरीका.
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Published at : 16 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Gardening Tips Agriculture News
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