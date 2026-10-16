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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगमले में कैसे उगाएं तेज पत्ता? जानें पौधा लगाने का आसान तरीका

गमले में कैसे उगाएं तेज पत्ता? जानें पौधा लगाने का आसान तरीका

Bay Leaf Gardening: सब्जी हो या पुलाव तेज पत्ता हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे कुछ आसान स्टेप्स की मदद से घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 16 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Bay Leaf Gardening: सब्जी हो या पुलाव तेज पत्ता हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन इसके लिए हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे कुछ आसान स्टेप्स की मदद से घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं.

How To Grow Bay Leaves: सब्जी हो, पुलाव या फिर बिरयानी, खाने में तेज पत्ता पड़ते ही उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं. आमतौर पर हम इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर की बालकनी या छत पर भी उगा सकते हैं? इसके लिए न तो बड़े बगीचे की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा मेहनत की. बस एक सही गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से आप अपने किचन गार्डन में तेज पत्ते का पौधा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर उगाने का आसान तरीका.

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घर की बालकनी या छत पर उगाएं तेज पत्ता: तेज पत्ता उगाने के लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. आप इसे घर की बालकनी, छत या छोटे से किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं. सही गमले और थोड़ी देखभाल से घर पर ही इसकी पत्तियां तैयार कर सकते हैं.
घर की बालकनी या छत पर उगाएं तेज पत्ता: तेज पत्ता उगाने के लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. आप इसे घर की बालकनी, छत या छोटे से किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं. सही गमले और थोड़ी देखभाल से घर पर ही इसकी पत्तियां तैयार कर सकते हैं.
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नर्सरी से खरीदें स्वस्थ पौधा: तेज पत्ते को बीज से उगाने के बजाय शुरुआत में नर्सरी से पौधा लाना आसान रहता है. ऐसा पौधा चुनें, जिसकी पत्तियां हरी हों और नई टहनियां निकल रही हों. इससे पौधे के बढ़ने की अच्छी संभावना रहती है.
नर्सरी से खरीदें स्वस्थ पौधा: तेज पत्ते को बीज से उगाने के बजाय शुरुआत में नर्सरी से पौधा लाना आसान रहता है. ऐसा पौधा चुनें, जिसकी पत्तियां हरी हों और नई टहनियां निकल रही हों. इससे पौधे के बढ़ने की अच्छी संभावना रहती है.
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12 से 15 इंच का गमला चुनें: तेज पत्ते का पौधा लगाने के लिए 12 से 15 इंच का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और जरूरत के हिसाब से रेत या कोकोपीट मिलाएं, ताकि जड़ों तक हवा पहुंचे और पानी जमा न हो.
12 से 15 इंच का गमला चुनें: तेज पत्ते का पौधा लगाने के लिए 12 से 15 इंच का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और जरूरत के हिसाब से रेत या कोकोपीट मिलाएं, ताकि जड़ों तक हवा पहुंचे और पानी जमा न हो.
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धूप और पानी का रखें खास ध्यान: पौधे को बालकनी या छत पर ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे, तभी पानी दें. गमले में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं. ज्यादा ठंड वाले इलाकों में पौधे को पाले और ठंडी हवा से बचाना भी जरूरी है.
धूप और पानी का रखें खास ध्यान: पौधे को बालकनी या छत पर ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे, तभी पानी दें. गमले में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं. ज्यादा ठंड वाले इलाकों में पौधे को पाले और ठंडी हवा से बचाना भी जरूरी है.
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पत्तियां तोड़ने में जल्दबाजी न करें: तेज पत्ते का पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए पत्तियां मिलने में समय लग सकता है. जब पौधा अच्छी तरह बड़ा हो जाए और पत्तियां पूरी तरह विकसित हो जाएं, तभी जरूरत के हिसाब से उन्हें तोड़ें. नई और छोटी पत्तियों को पौधे पर रहने दें, ताकि उसकी बढ़त बनी रहे.
पत्तियां तोड़ने में जल्दबाजी न करें: तेज पत्ते का पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए पत्तियां मिलने में समय लग सकता है. जब पौधा अच्छी तरह बड़ा हो जाए और पत्तियां पूरी तरह विकसित हो जाएं, तभी जरूरत के हिसाब से उन्हें तोड़ें. नई और छोटी पत्तियों को पौधे पर रहने दें, ताकि उसकी बढ़त बनी रहे.
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तेज पत्ते को लंबे समय तक ऐसे रखें: पत्तियों को तोड़ने के बाद साफ कर लें और छांव वाली हवादार जगह पर अच्छी तरह सुखाएं. जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इससे आप घर में उगाए तेज पत्ते का इस्तेमाल लंबे समय तक सब्जी, पुलाव और बिरयानी में कर सकते हैं.
तेज पत्ते को लंबे समय तक ऐसे रखें: पत्तियों को तोड़ने के बाद साफ कर लें और छांव वाली हवादार जगह पर अच्छी तरह सुखाएं. जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इससे आप घर में उगाए तेज पत्ते का इस्तेमाल लंबे समय तक सब्जी, पुलाव और बिरयानी में कर सकते हैं.
Published at : 16 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Gardening Tips Agriculture News

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