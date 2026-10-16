गमले में कैसे उगाएं तेज पत्ता? जानें पौधा लगाने का आसान तरीका

धूप और पानी का रखें खास ध्यान: पौधे को बालकनी या छत पर ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे, तभी पानी दें. गमले में लगातार पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं. ज्यादा ठंड वाले इलाकों में पौधे को पाले और ठंडी हवा से बचाना भी जरूरी है.