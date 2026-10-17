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धनिया की खेती से होगी तगड़ी कमाई, बस जान लें ये 6 जरूरी बातें
धनिया की खेती किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. हालांकि इसके लिए सही किस्म, बुवाई का समय और सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे में यहां जानें धनिया की खेती से जुड़ी 6 जरूरी बातें.
Dhania Ki Kheti: धनिया सिर्फ खाने का स्वाद या खुशबू ही नहीं बढ़ाता, बल्कि किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है. अगर आप भी इस बार धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं, तो बुवाई से लेकर सिंचाई तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. सही किस्म के बीज, खेत की अच्छी तैयारी और समय पर देखभाल से फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है. तो आइए जानते हैं, धनिया की खेती करते समय किन 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
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Published at : 17 Oct 2026 01:47 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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