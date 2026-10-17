धनिया की खेती से होगी तगड़ी कमाई, बस जान लें ये 6 जरूरी बातें

बुवाई का सही समय: धनिया की बुवाई के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय उपयुक्त माना जाता है. बीजों को कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं. सिंचित खेती में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलो और असिंचित खेती में 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है.