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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरधनिया की खेती से होगी तगड़ी कमाई, बस जान लें ये 6 जरूरी बातें

धनिया की खेती से होगी तगड़ी कमाई, बस जान लें ये 6 जरूरी बातें

धनिया की खेती किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. हालांकि इसके लिए सही किस्म, बुवाई का समय और सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे में यहां जानें धनिया की खेती से जुड़ी 6 जरूरी बातें.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 17 Oct 2026 01:47 PM (IST)
धनिया की खेती किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकती है. हालांकि इसके लिए सही किस्म, बुवाई का समय और सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसे में यहां जानें धनिया की खेती से जुड़ी 6 जरूरी बातें.

Dhania Ki Kheti: धनिया सिर्फ खाने का स्वाद या खुशबू ही नहीं बढ़ाता, बल्कि किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया भी बन सकता है. अगर आप भी इस बार धनिया की खेती करने की सोच रहे हैं, तो बुवाई से लेकर सिंचाई तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. सही किस्म के बीज, खेत की अच्छी तैयारी और समय पर देखभाल से फसल की पैदावार बेहतर हो सकती है. तो आइए जानते हैं, धनिया की खेती करते समय किन 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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खेत की तैयारी: धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. बुवाई से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें. आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाने से मिट्टी की नमी बचाने में मदद मिलती है.
खेत की तैयारी: धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. बुवाई से पहले खेत की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें. आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाने से मिट्टी की नमी बचाने में मदद मिलती है.
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सड़ी गोबर की खाद डालें: खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालना फायदेमंद रहता है. इससे मिट्टी की उर्वरता बेहतर होती है. खाद और उर्वरक की सही मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय करें.
सड़ी गोबर की खाद डालें: खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालना फायदेमंद रहता है. इससे मिट्टी की उर्वरता बेहतर होती है. खाद और उर्वरक की सही मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर तय करें.
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उन्नत किस्मों का चुनाव: अच्छी पैदावार के लिए किसान आरसीआर 436, आरसीआर 435, आरसीआर 728, आरकेडी 18, अजमेर धनिया-1 और अजमेर धनिया-2 जैसी किस्मों पर विचार कर सकते हैं. हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रमाणित बीज खरीदें.
उन्नत किस्मों का चुनाव: अच्छी पैदावार के लिए किसान आरसीआर 436, आरसीआर 435, आरसीआर 728, आरकेडी 18, अजमेर धनिया-1 और अजमेर धनिया-2 जैसी किस्मों पर विचार कर सकते हैं. हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रमाणित बीज खरीदें.
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बुवाई का सही समय: धनिया की बुवाई के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय उपयुक्त माना जाता है. बीजों को कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं. सिंचित खेती में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलो और असिंचित खेती में 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है.
बुवाई का सही समय: धनिया की बुवाई के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय उपयुक्त माना जाता है. बीजों को कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं. सिंचित खेती में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलो और असिंचित खेती में 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है.
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बीजोपचार और सिंचाई: बुवाई से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बीजोपचार करें, ताकि कुछ बीमारियों का खतरा कम हो सके. फसल में जरूरत के अनुसार 4 से 6 सिंचाई करनी पड़ सकती हैं. ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो.
बीजोपचार और सिंचाई: बुवाई से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बीजोपचार करें, ताकि कुछ बीमारियों का खतरा कम हो सके. फसल में जरूरत के अनुसार 4 से 6 सिंचाई करनी पड़ सकती हैं. ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो.
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खरपतवार और रोगों पर नजर: खेत में उगने वाले अनचाहे पौधों को समय पर निराई-गुड़ाई करके हटाएं. असिंचित फसल में बुवाई के करीब 30 दिन बाद निराई-गुड़ाई करना फायदेमंद हो सकता है. फसल में बीमारी के लक्षण दिखें, तो बिना सलाह दवा का छिड़काव न करें.
खरपतवार और रोगों पर नजर: खेत में उगने वाले अनचाहे पौधों को समय पर निराई-गुड़ाई करके हटाएं. असिंचित फसल में बुवाई के करीब 30 दिन बाद निराई-गुड़ाई करना फायदेमंद हो सकता है. फसल में बीमारी के लक्षण दिखें, तो बिना सलाह दवा का छिड़काव न करें.
Published at : 17 Oct 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Agriculture News

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