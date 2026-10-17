Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगेहूं की बुआई से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, जान लें जरूरी बात

गेहूं की बुआई से पहले खेत में ये काम जरूर करें किसान, जान लें जरूरी बात

गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले खेत की तैयारी करना जरूरी है. मिट्टी की जांच, सही नमी, संतुलित खाद और फसल अवशेषों का प्रबंधन फसल की शुरुआत बेहतर बना सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Oct 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

रबी सीजन में गेहूं की बुआई की तैयारी करते समय किसानों को खेत की मिट्टी और उसकी नमी पर खास ध्यान देना चाहिए. जल्दबाजी में बुआई करने या बिना जांच के खाद डालने से फसल की शुरुआती बढ़त प्रभावित होती है. इसलिए बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करें, मिट्टी की जरूरत समझें और खाद का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें. इससे खेती का खर्च संभालने और फसल को बेहतर शुरुआत देने में मदद मिलती है.

बुआई से पहले खेत की मिट्टी की जांच कराएं

गेहूं की बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना एक जरूरी कदम है. इससे पता चलता है कि खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे पोषक तत्वों की कितनी उपलब्धता है. जांच रिपोर्ट के आधार पर किसान खाद की मात्रा तय कर सकते हैं. इससे जरूरत से ज्यादा खाद डालने और बेवजह खर्च करने से बचने में मदद मिलती है. किसान मिट्टी की जांच के लिए नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.

खेत की जुताई और समतलीकरण पर दें ध्यान

बुआई से पहले खेत की जरूरत के अनुसार, जुताई करें और जमीन को समतल बनाएं. खेत में बड़े ढेले होने या जमीन ऊंची-नीची रहने से बुआई और सिंचाई में परेशानी होती है. खेत में पानी जमा होने की समस्या भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नमी फसल की बढ़त को प्रभावित करती है. जुताई कितनी करनी है, यह मिट्टी की स्थिति और बुआई की तकनीक पर निर्भर करता है. जीरो टिलेज जैसी तकनीक में पारंपरिक जुताई की जरूरत कम होती है.

यह भी पढ़ें : मोबाइल पर बुकिंग, क्यूआर कोड से खाद.. रबी के लिए नई तैयारी कर रही सरकार

पराली को खेत में न जलाएं

धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका सही प्रबंधन करें. पराली को मिट्टी में मिलाने या हैप्पी सीडर और अन्य उपयुक्त मशीनों की मदद से उसके बीच गेहूं की बुआई करने के विकल्प अपनाए . फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों और जैविक पदार्थ को नुकसान पहुंचता है. सही मशीन और तकनीक का चुनाव खेत की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करना चाहिए.

 खाद और बीज की तैयारी पहले ही कर लें

गेहूं की बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की व्यवस्था करें. बीजोपचार की जरूरत हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह और उत्पाद के निर्देशों के अनुसार ही करें. खाद की मात्रा भी मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि सिफारिशों के आधार पर तय करें. केवल ज्यादा खाद डालने से ज्यादा पैदावार की गारंटी नहीं मिलती. संतुलित पोषण और सही तरीके से बुआई करना जरूरी है.

बुआई के समय मिट्टी में सही नमी रखें

गेहूं की बुआई के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है. मिट्टी ज्यादा सूखी हो तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बुआई से पहले हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, खेत में पानी भरा रहने पर बुआई करने से बचें. बीज को सही गहराई और उचित दूरी पर बोना भी जरूरी है, ताकि अंकुरण और पौधों की बढ़त बेहतर हो सके. बुआई का सही समय क्षेत्र, मौसम और गेहूं की किस्म के हिसाब से तय करें.

यह भी पढ़ें :  सर्दियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं ये कम लागत वाले फल, कर लें तैयारी

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
किसानों की सबसे ज्यादा कमाई कहां, जानें यूपी-पंजाब जैसे राज्यों का हाल
एग्रीकल्चर
क्या है VL सीरीज, कैसे गेहूं की फसल को मिलेगा इससे बढ़ावा?
क्या है VL सीरीज, कैसे गेहूं की फसल को मिलेगा इससे बढ़ावा?
एग्रीकल्चर
पराली जलाए बिना कैसे तैयार करें खेत, किसानों के पास क्या-क्या विकल्प
पराली जलाए बिना कैसे तैयार करें खेत, किसानों के पास क्या-क्या विकल्प
एग्रीकल्चर
देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात, ऐसे में क्या उगाएं किसान?
देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात, ऐसे में क्या उगाएं किसान?
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
लालकृष्ण आडवाणी की अब कैसी है तबियत? हॉस्पिटल से आया हेल्थ अपडेट
बिहार
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल
ओटीटी
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील
विश्व
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
विश्व
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
कर्ज के लिए मोहताज पाक बनेगा IMF-वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, 1953 के बाद पहली बार मौका
जनरल नॉलेज
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
मुसलमान अगर हिंदू बन जाए, क्या तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ?
ट्रेंडिंग
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
डांडिया खत्म होते ही शुरू हुआ ड्रेस का रिटर्न खेल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget