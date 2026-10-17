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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' की आंधी में 'रणबाली' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की 4th बिगेस्ट ओपनर

'जेलर 2' की आंधी में 'रणबाली' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की 4th बिगेस्ट ओपनर

Ranabaali Box Office Collection Day 1: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. 'जेलर 2' की रिलीज के बीच फिल्म ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 02:54 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने दबदबा बना रखा है. इसी बीच 'दृश्यम 3' समेत 'नई नवेली' और 'प्रहार' तक का बॉक्स ऑफिस समीकरण बिगड़ गया है. इसके साथ ही साउथ में 'जेलर 2' का मुकाबला विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' से रहा. रजनीकांत की फिल्म के आगे किसी का भी सिक्का नहीं चल पाया लेकिन फिर भी विजय और रश्मिका की फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड बना दिया है.

विजय देवरकोंडा के करियर के लिए फिल्म 'रणबाली' मील का पत्थर ओपनिंग डे पर साबित हुई है. ये उनकी पोस्ट कोविड पहले दिन चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. वहीं, रश्मिका के करियर की भी टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. चलिए बताते हैं 'रणबाली' की कमाई.

'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर डे-1 कितना कमाया?

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत खास नहीं रही. फिल्म पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने में भी फेल हो गई. 'जेलर 2' के आगे ये 10 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. 
- कोईमोई के अनुसार, 'रणबाली' का पहले दिन का नेट कलेक्शन 9.25 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 10.92 करोड़ रहा.
- इतना ही नहीं, फिल्म ने ओवरसीज में 5.75 करोड़ और वर्ल्डवाइड 16.67 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स

'रणबाली' बनी विजय देवरकोंडा की चौथी बिगेस्ट ओपनर

कोईमोई के अनुसार, विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' पोस्ट कोविड उनकी चौथी बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसने पहले दिन विजय की फिल्म 'द फैमिली स्टार' की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, उनकी टॉप 3 में नंबर 1 पर 'किंगडम' (17 करोड़), दूसरे नंबर पर 'लाइगर' (15.95 करोड़), 'कुशी' (15.25 करोड़) का नाम शामिल है.

रश्मिका मंदाना की टॉप 10 ओपनर्स में 'रणबाली' की एंट्री

इसके साथ ही रश्मिका मंदाना के करियर की भी 'रणबली' टॉप ओपनर बन चुकी है. इसकी टॉप 10 में एंट्री हो चुकी है. कोईमोई के अनुसार, टॉप 10 ओपनर की लिस्ट में इसने 10वें नंबर पर जगह बनाई है. इसने 'सीता रामम' (2.85 करोड़) के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. देखिए रश्मिका मंदाना की टॉप 10 ओपनर्स की लिस्ट...

1. पुष्पा 2- 174.9 करोड़
2. एनिमल- 63.8 करोड़
3. पुष्पा- 45.78 करोड़
4. छावा- 33.1 करोड़
5. सिकंदर- 30.06 करोड़
6. वरिसु- 26.7 करोड़
7. थामा- 25.11 करोड़
8. कुबेरा- 14.75 करोड़
9. कॉकटेल 2- 13.5 करोड़
10. रणबाली- 9.25 करोड़

बहरहाल, अगर विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' के बारे में बात की जाए तो ये एक भारतीय पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. फिल्म में रश्मिका और विजय ने लीड रोल प्ले किया है. शादी के बाद कपल की ये पहली फिल्म है, जो सिनेमाघरों में रिलीज की गई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth BOX OFFICE COLLECTION
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