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खेती करने वाले हर किसान के पास होनी चाहिए ये 7 मशीनें, मेहनत के साथ बचाएंगी पैसा
Farming Equipments: खेती को आसान और मुनाफेमंद बनाने के लिए कुछ मशीनों का होना बहुत जरूरी है. ट्रैक्टर से लेकर रोटावेटर और सीड ड्रिल तक ये चीजें न सिर्फ मेहनत कम करती हैं बल्कि समय की भी बचाती हैं.
खेती के उपकरण
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Published at : 15 May 2026 04:00 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion