खेती करने वाले हर किसान के पास होनी चाहिए ये 7 मशीनें, मेहनत के साथ बचाएंगी पैसा

खेत की ऊपरी सतह को ढीला करने और खरपतवार हटाने के लिए कल्टीवेटर सबसे बेस्ट है. यह मिट्टी में हवा के संचार को बढ़ाता है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो पाते हैं. पुराने अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर यह जमीन की उर्वरक शक्ति को बेहतर बनाता है और जुताई के काम को काफी तेज कर देता है.