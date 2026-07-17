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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस बार इन किसानों के खाते में अटक जाएगी पीएम किसान निधी की अलगी किस्त, घर बैठे ऐसे कराएं ठीक

इस बार इन किसानों के खाते में अटक जाएगी पीएम किसान निधी की अलगी किस्त, घर बैठे ऐसे कराएं ठीक

PM Kisan Yojana: इन गलतियों के चलते किसानों की पीएम किसान योजना की अगली किस्त अटक सकती है. किसान घर बैठे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इन्हें ठीक कर सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Jul 2026 03:54 PM (IST)
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PM Kisan Yojana: केन्द्र सरकार और राज्यों की सरकारें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं. इनमें सबसे भरोसेमंद योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना. इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. लेकिन इस बार कई किसानों के लिए एक बुरी खबर आ रही है. अगर आप भी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 

तो थोड़ा सावधान हो जाइए. नियमों में हुए कुछ सख्त बदलावों के चलचे इस बार लाखों किसानों के खाते में आने वाली किस्त अटक सकती है. अगर आपने समय रहते कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो सरकारी लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पैसा फंस सकता है और आप इसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं.

इन तीन बड़ी गलतियों के चलते अटक जाएगी आपकी किस्त

अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक अकाउंट में आए. तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत पूरे करने होंगे. सबसे पहला और जरूरी काम है ई-केवाईसी. सरकार ने इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है और जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनका पैसा इस बार अटक जाएगा. दूसरी बड़ी वजह है भू-लेखों का सत्यापन. 

अगर आपके जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है. तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी. इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए. इन तीनों में से एक भी चीज मिस हुई. तो किस्त रुक सकती है.

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घर बैठे मिनटों में ऐसे ठीक करें इन गलतियों को

किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं ह. आप यह काम घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं. ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वहां आपको e-KYC का ऑप्शन मिलेगा. जिस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालें.  इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

उसे दर्ज करते ही आपका ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी. अगर लैंड सीडिंग या बैंक आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करना है. तो वेबसाइट पर Know Your Status वाले सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी डिटेल देख सकते हैं. अगर बैंक खाता लिंक नहीं है तो तुरंत अपने बैंक की नेट बैंकिंग या ब्रांच के जरिए आधार सीडिंग करवा लें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana Update Farming News
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