इस बार इन किसानों के खाते में अटक जाएगी पीएम किसान निधी की अलगी किस्त, घर बैठे ऐसे कराएं ठीक

PM Kisan Yojana: केन्द्र सरकार और राज्यों की सरकारें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं. इनमें सबसे भरोसेमंद योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना. इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. लेकिन इस बार कई किसानों के लिए एक बुरी खबर आ रही है. अगर आप भी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं.

तो थोड़ा सावधान हो जाइए. नियमों में हुए कुछ सख्त बदलावों के चलचे इस बार लाखों किसानों के खाते में आने वाली किस्त अटक सकती है. अगर आपने समय रहते कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो सरकारी लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा. चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पैसा फंस सकता है और आप इसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं.

इन तीन बड़ी गलतियों के चलते अटक जाएगी आपकी किस्त

अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक अकाउंट में आए. तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत पूरे करने होंगे. सबसे पहला और जरूरी काम है ई-केवाईसी. सरकार ने इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है और जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनका पैसा इस बार अटक जाएगा. दूसरी बड़ी वजह है भू-लेखों का सत्यापन.

अगर आपके जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है. तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी. इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए. इन तीनों में से एक भी चीज मिस हुई. तो किस्त रुक सकती है.

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घर बैठे मिनटों में ऐसे ठीक करें इन गलतियों को

किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं ह. आप यह काम घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं. ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वहां आपको e-KYC का ऑप्शन मिलेगा. जिस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालें. इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

उसे दर्ज करते ही आपका ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी. अगर लैंड सीडिंग या बैंक आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करना है. तो वेबसाइट पर Know Your Status वाले सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी डिटेल देख सकते हैं. अगर बैंक खाता लिंक नहीं है तो तुरंत अपने बैंक की नेट बैंकिंग या ब्रांच के जरिए आधार सीडिंग करवा लें.

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