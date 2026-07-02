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क्या है मिनी नंदिनी योजना, डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए इसमें कैसे ले सकते हैं सब्सिडी?
Mini Nandini Yojana: यूपी सरकार की मिनी नंदिनी योजना के तहत डेयरी बिजनेस शुरू करने पर बंपर सब्सिडी मिल रही है. जान लीजिए योजना में आवेदन करने का पूरा तरीका.
अगर आप डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. इस स्कीम का मकसद दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ाना है. इसके तहत आपको शानदार सब्सिडी का फायदा मिलता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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