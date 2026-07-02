क्या है मिनी नंदिनी योजना, डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए इसमें कैसे ले सकते हैं सब्सिडी?

अब बात करते हैं सबसे बड़े फायदे यानी सब्सिडी की जो कि पूरे 50 परसेंट तक दी जा रही है. इसका मतलब यह हुआ कि 23 लाख 60 हजार रुपये के कुल खर्चे पर आपको सरकार की तरफ से अधिकतम 11 लाख 80 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. यह रकम आपकी जेब का बोझ काफी कम कर देगी.