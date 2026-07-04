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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा

धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा

MP Bhavantar Yojana For Paddy Farmers: मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना अब धान किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाएगी. एमएसपी से कम दाम पर फसल बिकने पर नुकसान की भरपाई सीधा सरकार करेगी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 08:16 AM (IST)
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MP Bhavantar Yojana For Paddy Farmers: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है. अब तक किसानों को अपनी धान की फसल सही दामों पर न बिकने के चलते जो नुकसान उठाना पड़ता था. उसकी भरपाई के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अब धान की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया गया है. 

इस फैसले के बाद किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने की मजबूरी से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी. इस सरकारी स्कीम का सीधा मकसद किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित रखना है. अगर आप भी इस सीजन में धान की बंपर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं. तो यह खबर आपकी किस्मत चमकाने वाली साबित हो सकती है.

बाजार के घाटे से बचाएगी यह योजना 

इस योजना के लागू होने के बाद अब धान उत्पादक किसानों को मंडी में कम कीमत मिलने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. भावांतर योजना के तहत अगर बाजार में धान के रेट सरकार की ओर से तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं. तो किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए आपने मंडी में अपनी फसल कम रेट पर बेची. 

तो उस मॉडल बिक्री मूल्य और सरकार के एमएसपी के बीच का जो भी अंतर यानी भाव का अंतर होगा. उसे सरकार सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. इस पूरी व्यवस्था से बिचौलियों और आढ़तियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का एक-एक पैसा बिना किसी कटौती के सीधा और पूरा मिलेगा.

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आसान सा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 

इस बेहतरीन सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए सरकार एक बेहद सरल और मॉडर्न डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है. जहां किसान ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बस अपनी जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की सही डिटेल देनी होगी जिससे सब्सिडी की राशि ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत न आए. कम लागत में खेती करने वाले और छोटे किसानों के लिए यह स्कीम किसी वरदान से कम नहीं है. क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का सही और गारंटीड दाम मिलेगा. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Paddy Farmers Schemes For Farmers MP Government
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