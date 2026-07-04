धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा

MP Bhavantar Yojana For Paddy Farmers: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है. अब तक किसानों को अपनी धान की फसल सही दामों पर न बिकने के चलते जो नुकसान उठाना पड़ता था. उसकी भरपाई के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अब धान की फसल को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया गया है.

इस फैसले के बाद किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने की मजबूरी से पूरी तरह आजादी मिल जाएगी. इस सरकारी स्कीम का सीधा मकसद किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित रखना है. अगर आप भी इस सीजन में धान की बंपर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं. तो यह खबर आपकी किस्मत चमकाने वाली साबित हो सकती है.

बाजार के घाटे से बचाएगी यह योजना

इस योजना के लागू होने के बाद अब धान उत्पादक किसानों को मंडी में कम कीमत मिलने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. भावांतर योजना के तहत अगर बाजार में धान के रेट सरकार की ओर से तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं. तो किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए आपने मंडी में अपनी फसल कम रेट पर बेची.

तो उस मॉडल बिक्री मूल्य और सरकार के एमएसपी के बीच का जो भी अंतर यानी भाव का अंतर होगा. उसे सरकार सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. इस पूरी व्यवस्था से बिचौलियों और आढ़तियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का एक-एक पैसा बिना किसी कटौती के सीधा और पूरा मिलेगा.

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आसान सा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

इस बेहतरीन सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को बहुत ज्यादा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए सरकार एक बेहद सरल और मॉडर्न डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है. जहां किसान ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बस अपनी जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की सही डिटेल देनी होगी जिससे सब्सिडी की राशि ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत न आए. कम लागत में खेती करने वाले और छोटे किसानों के लिए यह स्कीम किसी वरदान से कम नहीं है. क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का सही और गारंटीड दाम मिलेगा. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगी.

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