एक्सप्लोरर
खाली पड़ा है खेत तो न हों परेशान, इससे भी होती है मोटी कमाई; जानें कैसे?
Farming Tips: खेत खाली रहे तो आप टेंशन लेने के बजाय पौधों की नर्सरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. महज 25-30 दिनों में कम लागत और कम जगह में पौधे तैयार कर आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.
अगर आपका खेत दो-तीन महीनों के लिए खाली पड़ा है, तो सुस्ताने के बजाय वहां पौधों की नर्सरी तैयार करने का बिजनेस शुरू कर दीजिए. यह आज के समय का सबसे स्मार्ट और शॉर्ट-टर्म कमाई वाला फंडा है. इसमें कम समय में इतनी मोटी कमाई होती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और जमीन भी काम आ जाएगी भाई.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Jul 2026 01:34 PM (IST)
एग्रीकल्चर
8 Photos
गाय खरीदने जा रहे हैं? ऐसे करें देसी और विदेशी नस्ल की पहचान, वरना खा जाएंगे धोखा
एग्रीकल्चर
6 Photos
संतरे के छिलके फेंकने की भूल मत करें, उनसे ऐसे बनाएं पौधों के लिए कीमती जैविक खाद
एग्रीकल्चर
6 Photos
इन वजहों से छोटा रह जाता है आलू का साइज, बुआई के समय जरूर रखें कुछ बातों का ध्यान
एग्रीकल्चर
6 Photos
बरसात के मौसम में मछलियां नहीं होंगी बीमार, जुलाई में रखें इन बातों का ध्यान, बढ़ेगी ग्रोथ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
मात्र 3 महीने में तैयार हो जाती हैं ये फसलें, बेचकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं किसान
एग्रीकल्चर
सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है नूरजहां मैंगो, कैसे कर सकते हैं इसकी खेती?
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
एग्रीकल्चर
खुद का डेयरी या पोल्ट्री फार्म खोलने का शानदार मौका, राष्ट्रीय पशुधन मिशन से मिल रही मोटी रकम
Advertisement
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion