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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखाली पड़ा है खेत तो न हों परेशान, इससे भी होती है मोटी कमाई; जानें कैसे?

खाली पड़ा है खेत तो न हों परेशान, इससे भी होती है मोटी कमाई; जानें कैसे?

Farming Tips: खेत खाली रहे तो आप टेंशन लेने के बजाय पौधों की नर्सरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. महज 25-30 दिनों में कम लागत और कम जगह में पौधे तैयार कर आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Farming Tips: खेत खाली रहे तो आप टेंशन लेने के बजाय पौधों की नर्सरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. महज 25-30 दिनों में कम लागत और कम जगह में पौधे तैयार कर आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

अगर आपका खेत दो-तीन महीनों के लिए खाली पड़ा है, तो सुस्ताने के बजाय वहां पौधों की नर्सरी तैयार करने का बिजनेस शुरू कर दीजिए. यह आज के समय का सबसे स्मार्ट और शॉर्ट-टर्म कमाई वाला फंडा है. इसमें कम समय में इतनी मोटी कमाई होती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और जमीन भी काम आ जाएगी भाई.

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इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े तामझाम या भारी-भरकम बजट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. खेत के एक छोटे से हिस्से में भी आप इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं. बस थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी, कोकोपीट और प्लास्टिक की छोटी ट्रे की मदद से पौधों को उगाने का काम शुरू किया जा सकता है.
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े तामझाम या भारी-भरकम बजट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. खेत के एक छोटे से हिस्से में भी आप इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं. बस थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी, कोकोपीट और प्लास्टिक की छोटी ट्रे की मदद से पौधों को उगाने का काम शुरू किया जा सकता है.
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नर्सरी में आप सीजनल सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी के पौधे तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा गेंदा, गुलाब और पिटुनिया जैसे फूलों की पौध की भी मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहती है. आजकल लोग सजावटी और इनडोर प्लांट्स भी खूब खरीदते हैं. जिन्हें आप कम मेहनत में आसानी से उगा सकते हैं.
नर्सरी में आप सीजनल सब्जियों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी के पौधे तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा गेंदा, गुलाब और पिटुनिया जैसे फूलों की पौध की भी मार्केट में जबरदस्त डिमांड रहती है. आजकल लोग सजावटी और इनडोर प्लांट्स भी खूब खरीदते हैं. जिन्हें आप कम मेहनत में आसानी से उगा सकते हैं.
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इस काम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ता. महज 25 से 30 दिनों के भीतर बीज से एक शानदार और मजबूत पौधा बनकर बाहर आ जाता है. यानी आपकी फसल बहुत तेजी से बिकने के लिए रेडी हो जाती है और प्रॉफिट तुरंत मिलता है.
इस काम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपको सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ता. महज 25 से 30 दिनों के भीतर बीज से एक शानदार और मजबूत पौधा बनकर बाहर आ जाता है. यानी आपकी फसल बहुत तेजी से बिकने के लिए रेडी हो जाती है और प्रॉफिट तुरंत मिलता है.
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कमाई की बात करें तो इसमें लागत बहुत कम और मुनाफा कई गुना होता है. यानी जो बीज आपको थोक में महज कुछ पैसों का पड़ता है, उसे जब आप एक छोटे पौधे के तौर पर तैयार करके बाजार में बेचते हैं. तो उसकी कीमत आराम से 15 से 40 रुपये तक मिल जाती है और जेब गरम हो जाती है दोस्त.
कमाई की बात करें तो इसमें लागत बहुत कम और मुनाफा कई गुना होता है. यानी जो बीज आपको थोक में महज कुछ पैसों का पड़ता है, उसे जब आप एक छोटे पौधे के तौर पर तैयार करके बाजार में बेचते हैं. तो उसकी कीमत आराम से 15 से 40 रुपये तक मिल जाती है और जेब गरम हो जाती है दोस्त.
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आपके सबसे बड़े खरीदार आस-पास के वह किसान होंगे जो खुद बीज बोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते और सीधे तैयार पौधा लगाना पसंद करते हैं. इसके साथ ही शहरों से आने वाले लोग और लोकल डीलर भी आपसे थोक के भाव में माल उठा लेंगे.
आपके सबसे बड़े खरीदार आस-पास के वह किसान होंगे जो खुद बीज बोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते और सीधे तैयार पौधा लगाना पसंद करते हैं. इसके साथ ही शहरों से आने वाले लोग और लोकल डीलर भी आपसे थोक के भाव में माल उठा लेंगे.
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अगली बार जब भी आपका खेत दो-तीन महीने के लिए खाली रहने वाला हो तो बैठने की जरूरत नहीं है. नर्सरी का यह आइडिया अपनाएं और अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल करें. कम लागत में तुरंत कैश देने वाला यह तरीका आपको अच्छा मुनाफा दिलवा देगा.
अगली बार जब भी आपका खेत दो-तीन महीने के लिए खाली रहने वाला हो तो बैठने की जरूरत नहीं है. नर्सरी का यह आइडिया अपनाएं और अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल करें. कम लागत में तुरंत कैश देने वाला यह तरीका आपको अच्छा मुनाफा दिलवा देगा.
Published at : 02 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Nursery Farming Tips Farming News

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