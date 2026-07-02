खाली पड़ा है खेत तो न हों परेशान, इससे भी होती है मोटी कमाई; जानें कैसे?

कमाई की बात करें तो इसमें लागत बहुत कम और मुनाफा कई गुना होता है. यानी जो बीज आपको थोक में महज कुछ पैसों का पड़ता है, उसे जब आप एक छोटे पौधे के तौर पर तैयार करके बाजार में बेचते हैं. तो उसकी कीमत आराम से 15 से 40 रुपये तक मिल जाती है और जेब गरम हो जाती है दोस्त.