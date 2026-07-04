हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल

खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल

Sound Wave Technology For Farm: खेतो में कीटनाशकों की जगह अब खास ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल हो रहा है. इस मॉडर्न साउंड वेव टेक्नोलॉजी से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी टिड्डियों को बीच से भगा देती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

Sound Wave Technology For Farm: खेतों में लगी फसल को मौसम, बीमारियों और कई तरह के कीटों से बचाना पड़ता है. इनमें टिड्डियों का हमला सबसे खतरनाक माना जाता है. क्योंकि इनका झुंड कुछ ही समय में हरी-भरी फसल को पूरी तरह चट कर सकता है. ऐसे में किसान हमेशा ऐसे उपायों की तलाश में रहते हैं, जिससे बिना ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल किए फसल को सुरक्षित रखा जा सके. इसी दिशा में ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव आधारित तकनीक पर भी काम किया जा रहा है. 

इस तकनीक का मकसद खास फ्रीक्वेंसी की आवाज के जरिए टिड्डियों और कुछ अन्य कीटों के व्यवहार को प्रभावित करना है. जिससे वे खेतों से दूर रहें और फसल को नुकसान न पहुंचाएं. हालांकि यह तकनीक अभी शोध और परीक्षण के चरण में है. लेकिन आने वाले वक्त में खेती में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. 

कैसे काम करती है ध्वनि तरंग तकनीक?

ध्वनि तरंग तकनीक में खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाते हैं. जो तय फ्रीक्वेंसी पर अलग-अलग तरह की आवाजें निकालते हैं. माना जाता है कि यह आवाजें कुछ कीटों के व्यवहार को बदल सकती हैं. जिससे वे खेत में रुकने के बजाय वहां से दूर चले जाते हैं. इसी वजह से वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग फसलों और कीटों के लिए कौन सी ध्वनि सबसे ज्यादा असर दिखाती है. 

हालांकि अभी तक ऐसे ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं जो यह साबित करें कि सिर्फ ध्वनि तरंगों की मदद से बड़े टिड्डी दल को पूरी तरह रोका जा सकता है. इसलिए फिलहाल इसे कीटनाशकों की जगह लेने वाली तकनीक नहीं माना जाता बल्कि फसल बचाने के एक एक्स्ट्रा तरीके के तौर में देखा जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: क्या है अमर धान, बाढ़ के पानी में भी 20 दिन तक क्यों नहीं सड़ती चावल की यह फसल?

किसानों के लिए फायदे 

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ पर निर्भर नहीं करती. यानी मिट्टी की सेहत, हवा की क्वालिटी और फसल की प्राकृतिक बढ़त पर इसका कोई नुकसान नहीं होता. खेत वैसे के वैसे सुरक्षित रहते हैं सिर्फ कीटों का व्यवहार बदलने की कोशिश की जाती है. 

इससे फसल को बचाने का तरीका ज्यादा साफ और संतुलित बनता है. दूसरा बड़ा फायदा यह है कि कीटनाशकों पर होने वाला भारी खर्च काफी हद तक कम हो सकता है. हर सीजन में स्प्रे, दवा और छिड़काव पर जो लगातार पैसा लगता है वह बोझ घटता है. 

यह भी पढ़ें: इस राज्य में 15 अगस्त तक मछली नहीं पकड़ सकेंगे मछुआरे, सरकार देगी 50 हजार रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Locust Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल
खेतो में चलाएं ध्वनि तरंग का जादू, हवा में ही कांपने लगेंगे टिड्डे, बच जाएगी फसल
एग्रीकल्चर
क्या है अमर धान, बाढ़ के पानी में भी 20 दिन तक क्यों नहीं सड़ती चावल की यह फसल?
क्या है अमर धान, बाढ़ के पानी में भी 20 दिन तक क्यों नहीं सड़ती चावल की यह फसल?
एग्रीकल्चर
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियों में यह सब्जी है सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर, इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं आप
हरी सब्जियों में यह सब्जी है सबसे ज्यादा पोषण से भरपूर, इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं आप
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
ABP NEWS
Viral News: पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु!
Viral News: पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले श्रद्धालु!
ABP NEWS
Viral News: गुजरात तट पर मौसम का कहर मंडराया!
Viral News: गुजरात तट पर मौसम का कहर मंडराया!
ABP NEWS
Viral Video: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा भी, श्रद्धा भी... देखिए
Viral Video: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा भी, श्रद्धा भी... देखिए
ABP NEWS
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
Viral Video: खंभे से बांधे गए युवक पर बेल्ट से बरसे वार!
Embed widget