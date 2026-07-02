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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरCow Breed Identification: गाय खरीदने जा रहे हैं? ऐसे करें देसी और विदेशी नस्ल की पहचान, वरना खा जाएंगे धोखा

Cow Breed Identification: गाय खरीदने जा रहे हैं? ऐसे करें देसी और विदेशी नस्ल की पहचान, वरना खा जाएंगे धोखा

गाय की शारीरिक बनावट दूध देने की क्षमता, स्वभाव और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देखकर उसकी नस्ल की पहचान की जा सकती है. भारत में पाई जाने वाली गायों को देसी नस्ल माना जाता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jul 2026 12:30 AM (IST)
गाय की शारीरिक बनावट दूध देने की क्षमता, स्वभाव और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देखकर उसकी नस्ल की पहचान की जा सकती है. भारत में पाई जाने वाली गायों को देसी नस्ल माना जाता है.

Cow Breed Identification: दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन से अच्छी कमाई करने के लिए सही नस्ल की गाय चुनना सबसे जरूरी माना जाता है, लेकिन कई बार जानकारी न होने के चलते पशुपालक देसी और विदेशी नस्ल की गाय की सही पहचान नहीं कर पाते और गलत पशु खरीद लेते हैं. इसका असर दूध उत्पादन और मुनाफे पर भी पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी गाय खरीदने जा रहे हैं, तो देसी और विदेशी नस्ल की पहचान कैसे करें.

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दरअसल गाय की शारीरिक बनावट दूध देने की क्षमता, स्वभाव और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देखकर उसकी नस्ल की पहचान की जा सकती है. भारत में पाई जाने वाली गायों को देसी नस्ल माना जाता है, जबकि यूरोपीय देशों से आने वाली गायों को विदेशी नस्ल की कैटेगरी में रखा जाता है.
दरअसल गाय की शारीरिक बनावट दूध देने की क्षमता, स्वभाव और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देखकर उसकी नस्ल की पहचान की जा सकती है. भारत में पाई जाने वाली गायों को देसी नस्ल माना जाता है, जबकि यूरोपीय देशों से आने वाली गायों को विदेशी नस्ल की कैटेगरी में रखा जाता है.
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देसी और विदेशी गायों की नस्ल की पहचान सबसे पहले उनके शरीर के बनावट से की जा सकती है. देसी गाय के पीठ पर कूबड़ होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय में यह नहीं होता है. वहीं देसी गाय के सींग आमतौर पर ऊपर की ओर उठ होते हैं, जबकि विदेशी गाय के सींग सीधे या बाहर की तरफ निकले होते हैं.
देसी और विदेशी गायों की नस्ल की पहचान सबसे पहले उनके शरीर के बनावट से की जा सकती है. देसी गाय के पीठ पर कूबड़ होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय में यह नहीं होता है. वहीं देसी गाय के सींग आमतौर पर ऊपर की ओर उठ होते हैं, जबकि विदेशी गाय के सींग सीधे या बाहर की तरफ निकले होते हैं.
Published at : 02 Jul 2026 12:30 AM (IST)
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Desi Cow Foreign Cow Cow Breed Identification Desi Vs Foreign Cow

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