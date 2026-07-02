देसी और विदेशी गायों की नस्ल की पहचान सबसे पहले उनके शरीर के बनावट से की जा सकती है. देसी गाय के पीठ पर कूबड़ होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय में यह नहीं होता है. वहीं देसी गाय के सींग आमतौर पर ऊपर की ओर उठ होते हैं, जबकि विदेशी गाय के सींग सीधे या बाहर की तरफ निकले होते हैं.