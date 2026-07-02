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Cow Breed Identification: गाय खरीदने जा रहे हैं? ऐसे करें देसी और विदेशी नस्ल की पहचान, वरना खा जाएंगे धोखा
गाय की शारीरिक बनावट दूध देने की क्षमता, स्वभाव और मौसम के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देखकर उसकी नस्ल की पहचान की जा सकती है. भारत में पाई जाने वाली गायों को देसी नस्ल माना जाता है.
Cow Breed Identification: दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन से अच्छी कमाई करने के लिए सही नस्ल की गाय चुनना सबसे जरूरी माना जाता है, लेकिन कई बार जानकारी न होने के चलते पशुपालक देसी और विदेशी नस्ल की गाय की सही पहचान नहीं कर पाते और गलत पशु खरीद लेते हैं. इसका असर दूध उत्पादन और मुनाफे पर भी पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी गाय खरीदने जा रहे हैं, तो देसी और विदेशी नस्ल की पहचान कैसे करें.
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Published at : 02 Jul 2026 12:30 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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