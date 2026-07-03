कैसे तैयार करें खुशबूदार बासमती चावल की पौध? यह है नर्सरी तैयार करने का सही वक्त

शानदार खुशबू और अच्छी पैदावार के लिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से लिया हुआ अच्छी क्वालिटी का बीज ही इस्तेमाल करना चाहिए. बीज को खेत में डालने से पहले उसे करीब चौबीस घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें और फिर उसे सूती कपड़े में बांधकर अंकुरित होने दें. बीज शोधन करने से पौधों में बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है.