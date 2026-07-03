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कैसे तैयार करें खुशबूदार बासमती चावल की पौध? यह है नर्सरी तैयार करने का सही वक्त
Basmati Rice Nursery: बासमती चावल की बंपर पैदावार और लाजवाब खुशबू के लिए मई के आखिर से जून के बीच तक तक का समय नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है. जान लें इसका पूरा तरीका.
बासमती चावल अपनी बेहतरीन खुशबू और लंबे दानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसकी बंपर पैदावार और लाजवाब खुशबू पाने के लिए सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत और हेल्दी पौध तैयार करना. अगर आपकी नर्सरी सही तरीके से और सही समय पर तैयार होगी. तो आगे चलकर फसल की क्वालिटी भी उतनी ही शानदार मिलेगी.
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Published at : 03 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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