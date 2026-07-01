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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसंतरे के छिलके फेंकने की भूल मत करें, उनसे ऐसे बनाएं पौधों के लिए कीमती जैविक खाद

संतरे के छिलके फेंकने की भूल मत करें, उनसे ऐसे बनाएं पौधों के लिए कीमती जैविक खाद

Orange Peel Organic Fertilizer: संतरे के छिलकों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय आप उनसे पौधों के लिए सस्ती जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लीजिए आसान सा तरीका.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Jul 2026 04:56 PM (IST)
Orange Peel Organic Fertilizer: संतरे के छिलकों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय आप उनसे पौधों के लिए सस्ती जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लीजिए आसान सा तरीका.

देश में बहुत से लोग बड़े चाव से संतरा खाते हैं और उसके छिलकों को बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें आप कचरा समझ रहे हैं. वे असल में आपके पौधों के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं. इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों की किस्मत बदल सकते हैं.

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संतरे के छिलकों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटैशियम और फास्फोरस पाया जाता है. जो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसके अलावा इनकी खट्टी यानी एसिडिक खूबी मिट्टी के पीएच लेवल को एकदम परफेक्ट बनाए रखती है. यही वजह है कि इससे बनी खाद पौधों में जान फूंक देती है.
संतरे के छिलकों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटैशियम और फास्फोरस पाया जाता है. जो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसके अलावा इनकी खट्टी यानी एसिडिक खूबी मिट्टी के पीएच लेवल को एकदम परफेक्ट बनाए रखती है. यही वजह है कि इससे बनी खाद पौधों में जान फूंक देती है.
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इस जैविक खाद को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता. सबसे पहला और सीधा तरीका यह है कि आप संतरे के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को सीधे अपने गमले या खेत की मिट्टी में दबा दें जहां यह धीरे-धीरे गलकर खाद बन जाएंगे.
इस जैविक खाद को घर पर बनाना बेहद आसान है और इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता. सबसे पहला और सीधा तरीका यह है कि आप संतरे के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को सीधे अपने गमले या खेत की मिट्टी में दबा दें जहां यह धीरे-धीरे गलकर खाद बन जाएंगे.
Published at : 01 Jul 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Orange Peel Farming Tips ORGANIC FERTILIZER Farming News

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