संतरे के छिलके फेंकने की भूल मत करें, उनसे ऐसे बनाएं पौधों के लिए कीमती जैविक खाद

संतरे के छिलकों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटैशियम और फास्फोरस पाया जाता है. जो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसके अलावा इनकी खट्टी यानी एसिडिक खूबी मिट्टी के पीएच लेवल को एकदम परफेक्ट बनाए रखती है. यही वजह है कि इससे बनी खाद पौधों में जान फूंक देती है.