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संतरे के छिलके फेंकने की भूल मत करें, उनसे ऐसे बनाएं पौधों के लिए कीमती जैविक खाद
Orange Peel Organic Fertilizer: संतरे के छिलकों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय आप उनसे पौधों के लिए सस्ती जैविक खाद तैयार कर सकते हैं. जान लीजिए आसान सा तरीका.
देश में बहुत से लोग बड़े चाव से संतरा खाते हैं और उसके छिलकों को बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें आप कचरा समझ रहे हैं. वे असल में आपके पौधों के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं. इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों की किस्मत बदल सकते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion