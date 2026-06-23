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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगोबर से कैसे बनती है CNG, क्या घर पर भी बना सकते हैं गैस?

गोबर से कैसे बनती है CNG, क्या घर पर भी बना सकते हैं गैस?

CNG From Cow Dung: गोबर से CNG बनाने का बिजनेस आजकल जबरदस्त कमाई का जरिया बन रहा है. लेकिन क्या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं गोबर से CNG? जान लीजिए जवाब.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 Jun 2026 02:06 PM (IST)
CNG From Cow Dung: गोबर से CNG बनाने का बिजनेस आजकल जबरदस्त कमाई का जरिया बन रहा है. लेकिन क्या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं गोबर से CNG? जान लीजिए जवाब.

आजकल खेती-किसानी के साथ कमाई का नया जरिया ढूंढ रहे लोगों के लिए गोबर से सीएनजी बनाने का बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आया है. पशुपालकों के पास गोबर की कोई कमी नहीं होती. इस वेस्ट मटीरियल को सही तकनीक से प्रोसेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी में बदला जा सकता है.

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इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी बायोगैस और सीएनजी प्लांट लगाने पर भारी सब्सिडी और लोन की सुविधा दे रही है. अगर आप सही प्लानिंग के साथ इसका प्लांट सेटअप करते हैं. तो यह हर महीने लाखों की मोटी और पक्की कमाई का एक शानदार और परमानेंट जरिया बन सकता है.
इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी बायोगैस और सीएनजी प्लांट लगाने पर भारी सब्सिडी और लोन की सुविधा दे रही है. अगर आप सही प्लानिंग के साथ इसका प्लांट सेटअप करते हैं. तो यह हर महीने लाखों की मोटी और पक्की कमाई का एक शानदार और परमानेंट जरिया बन सकता है.
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अब बात करते हैं कि क्या इसे घर पर बनाया जा सकता है? तो जवाब है कि घर पर आप छोटे लेवल पर बायोगैस तो जरूर बना सकते हैं. लेकिन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी बनाना घर पर मुमकिन नहीं है. सीएनजी बनाने के लिए बहुत बड़े प्लांट, हैवी मशीनों और कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है.
अब बात करते हैं कि क्या इसे घर पर बनाया जा सकता है? तो जवाब है कि घर पर आप छोटे लेवल पर बायोगैस तो जरूर बना सकते हैं. लेकिन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी बनाना घर पर मुमकिन नहीं है. सीएनजी बनाने के लिए बहुत बड़े प्लांट, हैवी मशीनों और कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है.
Published at : 23 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
CNG  Agriculture Gobar Gas Plant Farming News

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