गोबर से कैसे बनती है CNG, क्या घर पर भी बना सकते हैं गैस?

अब बात करते हैं कि क्या इसे घर पर बनाया जा सकता है? तो जवाब है कि घर पर आप छोटे लेवल पर बायोगैस तो जरूर बना सकते हैं. लेकिन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी बनाना घर पर मुमकिन नहीं है. सीएनजी बनाने के लिए बहुत बड़े प्लांट, हैवी मशीनों और कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है.