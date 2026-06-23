एक्सप्लोरर
गोबर से कैसे बनती है CNG, क्या घर पर भी बना सकते हैं गैस?
CNG From Cow Dung: गोबर से CNG बनाने का बिजनेस आजकल जबरदस्त कमाई का जरिया बन रहा है. लेकिन क्या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं गोबर से CNG? जान लीजिए जवाब.
आजकल खेती-किसानी के साथ कमाई का नया जरिया ढूंढ रहे लोगों के लिए गोबर से सीएनजी बनाने का बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आया है. पशुपालकों के पास गोबर की कोई कमी नहीं होती. इस वेस्ट मटीरियल को सही तकनीक से प्रोसेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी में बदला जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 23 Jun 2026 02:06 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
बाजार से खरीदना भूल जाएंगे, घर के किचन गार्डन में इस आसान तरीके से उगाएं ताजी चुकंदर
एग्रीकल्चर
6 Photos
खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं टिड्डियां, लेकिन इन्हें कैसे होती है फसल की पहचान?
एग्रीकल्चर
6 Photos
नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
एग्रीकल्चर
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे करें पत्थरचट्टा की खेती? इस पौधे से बन सकते हैं लखपति
एग्रीकल्चर
मौसम की मार से फसल हो गई खराब? यहां की सरकार देगी ₹22,500 प्रति एकड़ मुआवजा
Advertisement