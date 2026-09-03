सतावर की खेती के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, पौधे भी मिलेंगे मुफ्त

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को अपनी जेब से महंगे पौधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कृषि और उद्यान विभाग किसानों को सतावर के उन्नत पौधे बिल्कुल मुफ्त में बांटेगा. इससे शुरुआती लागत न के बराबर हो जाएगी और छोटे किसान भी बिना किसी आर्थिक जोखिम के इस फायदेमंद खेती की शुरुआत कर सकेंगे.