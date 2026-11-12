ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFertilizer Price: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत

Fertilizer Price: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत

DAP Fertilizer Price: रबी सीजन में खाद खरीदने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है. सरकार मे डिएपी की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसे में यहां जानें 50 किलो का बोरा कितने रुपये में मिलेगा.

Written By : ईशा |  Updated at : 12 Nov 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

Fertilizer Price: रबी फसलों की बुवाई के बीच किसानों के लिए राहत की खबर है. अब उन्हें डीएपी खाद खरीदने के लिए पहले ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. केंद्र सरकार ने डीएपी के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है. यानी किसानों को 50 किलो डीएपी का बोरा पहले की तरह 1,350 रुपये में ही मिलता रहेगा. 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं डालने का फैसला किया है. इससे गेहूं, सरसों और दूसरी रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत मिल सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
एग्रीकल्चर
Grow Spinach at Home: सालभर खाना है पालक, अपने किचन गार्डन में आज ही कर लें यह तैयारी
सालभर खाना है पालक, अपने किचन गार्डन में आज ही कर लें यह तैयारी
एग्रीकल्चर
Mehndi Cultivation: 3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल
3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल
एग्रीकल्चर
Fertilizer Subsidy: कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर

डीएपी की कीमत में नहीं होगा बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई. किसानों को 50 किलो का एक बोरा खरीदने के लिए 1,350 रुपये ही देने होंगे.

डीएपी खाद का इस्तेमाल फसलों की शुरुआती बढ़त के लिए किया जाता है. इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं. फॉस्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने और उनके अच्छे विकास में मदद करता है. वहीं, नाइट्रोजन पौधों की बढ़त के लिए जरूरी होता है. यही वजह है कि गेहूं, सरसों और दूसरी रबी फसलों की बुवाई के समय किसान इसका इस्तेमाल करते हैं.

खाद पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर

सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) खाद पर कुल 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है. यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी. इसके तहत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरें भी तय की गई हैं.

इस योजना के तहत डीएपी के साथ एनपीकेएस श्रेणी की खादों पर भी सब्सिडी दी जाएगी. इन खादों में फॉस्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं. ये तत्व फसलों की जड़ों, पत्तियों और दानों के विकास में मदद करते हैं. सरकार इन खादों पर सब्सिडी देकर किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की कोशिश करती है.
Fertilizer Price: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी, एक एकड़ से कितना बेच सकेंगे किसान?

किसानों की खेती की लागत पर क्या होगा असर?

खाद की कीमतें खेती की कुल लागत का एक अहम हिस्सा होती हैं. ऐसे में डीएपी का बोरा 1,350 रुपये में मिलने से किसानों को बुवाई के समय राहत मिलेगी. अगर खाद के दाम बढ़ते, तो किसानों का खर्च भी बढ़ सकता था. खासकर उन किसानों को फायदा होगा, जिन्हें रबी सीजन में ज्यादा मात्रा में डीएपी की जरूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें: खेती के यंत्र खरीदने पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 30 नवंबर तक करें आवेदन

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
एग्रीकल्चर
Grow Spinach at Home: सालभर खाना है पालक, अपने किचन गार्डन में आज ही कर लें यह तैयारी
सालभर खाना है पालक, अपने किचन गार्डन में आज ही कर लें यह तैयारी
एग्रीकल्चर
Mehndi Cultivation: 3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल
3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल
एग्रीकल्चर
Fertilizer Subsidy: कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ मंजूर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
इंडिया
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
'संजय नहीं, राजीव बनेंगे प्रधानमंत्री', जब घर में घुसे एक ज्योतिषी ने की थी भविष्यवाणी
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
ट्रेंडिंग
Video: चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
चलती ट्रेन को बना दिया रसोई घर, गुजराती फैमिली की हरकत पर भड़के नेटिजन्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget