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ऐसे करें शरबती गेहूं की मुनाफे वाली खेती, पानी और खाद की भी कम होगी खपत
Sharbati Wheat Farming: शरबती गेहूं अपनी खास क्वालिटी और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसकी खेती से अच्छी कमाई करने के लिए सही बीज, सिंचाई और खाद का चुनाव करना सबसे जरूरी है.
Sharbati Gehun Ki Kheti: गेहूं की खेती करने वाले किसान अगर कम पानी और खाद में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो शरबती गेहूं की खेती एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. अपने सुनहरे रंग, भारी दाने और खास स्वाद के लिए पहचाने जाने वाले इस गेहूं की बाजार में काफी डिमांड रहती है. यही वजह है कि कई बार किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं. हालांकि, अच्छी पैदावार और मुनाफे के लिए इसकी खेती का सही तरीका जानना जरूरी है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:25 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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