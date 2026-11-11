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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरऐसे करें शरबती गेहूं की मुनाफे वाली खेती, पानी और खाद की भी कम होगी खपत

ऐसे करें शरबती गेहूं की मुनाफे वाली खेती, पानी और खाद की भी कम होगी खपत

Sharbati Wheat Farming: शरबती गेहूं अपनी खास क्वालिटी और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसकी खेती से अच्छी कमाई करने के लिए सही बीज, सिंचाई और खाद का चुनाव करना सबसे जरूरी है.

Written By : ईशा  | Updated at : 11 Nov 2026 06:25 PM (IST)
Sharbati Wheat Farming: शरबती गेहूं अपनी खास क्वालिटी और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसकी खेती से अच्छी कमाई करने के लिए सही बीज, सिंचाई और खाद का चुनाव करना सबसे जरूरी है.

Sharbati Gehun Ki Kheti: गेहूं की खेती करने वाले किसान अगर कम पानी और खाद में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो शरबती गेहूं की खेती एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. अपने सुनहरे रंग, भारी दाने और खास स्वाद के लिए पहचाने जाने वाले इस गेहूं की बाजार में काफी डिमांड रहती है. यही वजह है कि कई बार किसानों को इसके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं. हालांकि, अच्छी पैदावार और मुनाफे के लिए इसकी खेती का सही तरीका जानना जरूरी है.

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शरबती गेहूं की खेती के लिए ऐसी जमीन चुनें, जहां पानी जमा न होता हो. अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में इसकी फसल बेहतर रहती है. खेत को अच्छी तरह तैयार करके समतल करें, ताकि सिंचाई के समय पानी पूरे खेत में बराबर पहुंच सके. बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करा लेना भी फायदेमंद रहेगा.
शरबती गेहूं की खेती के लिए ऐसी जमीन चुनें, जहां पानी जमा न होता हो. अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में इसकी फसल बेहतर रहती है. खेत को अच्छी तरह तैयार करके समतल करें, ताकि सिंचाई के समय पानी पूरे खेत में बराबर पहुंच सके. बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करा लेना भी फायदेमंद रहेगा.
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अच्छी फसल के लिए साफ, स्वस्थ और प्रमाणित बीज चुनें. शरबती गेहूं की C-306 किस्म की खेती कई किसान करते हैं. बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करें, ताकि शुरुआती दौर में फसल को बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके. बीज की मात्रा और कतारों की दूरी स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से तय करें.
अच्छी फसल के लिए साफ, स्वस्थ और प्रमाणित बीज चुनें. शरबती गेहूं की C-306 किस्म की खेती कई किसान करते हैं. बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करें, ताकि शुरुआती दौर में फसल को बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके. बीज की मात्रा और कतारों की दूरी स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से तय करें.
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गेहूं की बुवाई में देरी होने से दाने भरने के समय तापमान बढ़ सकता है, जिसका असर पैदावार और दानों की क्वालिटी पर पड़ता है. इसलिए अपने इलाके के मौसम के हिसाब से समय पर बुवाई करें. मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं उत्पादक इलाकों में आमतौर पर अक्टूबर के आखिर से नवंबर के दौरान बुवाई की जाती है. दूसरे राज्यों के किसान अपने क्षेत्र की कृषि सलाह को प्राथमिकता दें.
गेहूं की बुवाई में देरी होने से दाने भरने के समय तापमान बढ़ सकता है, जिसका असर पैदावार और दानों की क्वालिटी पर पड़ता है. इसलिए अपने इलाके के मौसम के हिसाब से समय पर बुवाई करें. मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं उत्पादक इलाकों में आमतौर पर अक्टूबर के आखिर से नवंबर के दौरान बुवाई की जाती है. दूसरे राज्यों के किसान अपने क्षेत्र की कृषि सलाह को प्राथमिकता दें.
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शरबती गेहूं की खेती में पानी की जरूरत खेत की मिट्टी, मौसम और फसल की स्थिति पर निर्भर करती है. कुछ खेती संबंधी सलाह में इसकी फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई का जिक्र मिलता है, लेकिन हर खेत में यही संख्या सही हो, जरूरी नहीं. पहली सिंचाई आमतौर पर बुवाई के 20–25 दिन बाद की जा सकती है. इसके बाद फसल की जरूरत देखकर पानी दें. खेत में जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें.
शरबती गेहूं की खेती में पानी की जरूरत खेत की मिट्टी, मौसम और फसल की स्थिति पर निर्भर करती है. कुछ खेती संबंधी सलाह में इसकी फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई का जिक्र मिलता है, लेकिन हर खेत में यही संख्या सही हो, जरूरी नहीं. पहली सिंचाई आमतौर पर बुवाई के 20–25 दिन बाद की जा सकती है. इसके बाद फसल की जरूरत देखकर पानी दें. खेत में जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें.
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अच्छी पैदावार के लिए खेत में जरूरत से ज्यादा यूरिया या दूसरी रासायनिक खाद डालना सही नहीं है. इससे खेती की लागत बढ़ सकती है और लंबे पौधों वाली फसल के गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है. मिट्टी की जांच के आधार पर खाद की मात्रा तय करें. खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट डालने से मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलती है.
अच्छी पैदावार के लिए खेत में जरूरत से ज्यादा यूरिया या दूसरी रासायनिक खाद डालना सही नहीं है. इससे खेती की लागत बढ़ सकती है और लंबे पौधों वाली फसल के गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है. मिट्टी की जांच के आधार पर खाद की मात्रा तय करें. खेत में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट डालने से मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलती है.
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शरबती गेहूं की पहचान उसके सुनहरे रंग, भारी दाने और खास स्वाद से होती है. इसलिए कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाएं और साफ करके अलग रखें. इसमें दूसरी किस्म के गेहूं या कचरे की मिलावट न होने दें. बेचने से पहले स्थानीय मंडी और दूसरे खरीदारों के भाव की जानकारी लें. इसकी खास बाजार पहचान के कारण बेहतर भाव मिलने की संभावना रहती है.
शरबती गेहूं की पहचान उसके सुनहरे रंग, भारी दाने और खास स्वाद से होती है. इसलिए कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाएं और साफ करके अलग रखें. इसमें दूसरी किस्म के गेहूं या कचरे की मिलावट न होने दें. बेचने से पहले स्थानीय मंडी और दूसरे खरीदारों के भाव की जानकारी लें. इसकी खास बाजार पहचान के कारण बेहतर भाव मिलने की संभावना रहती है.
Published at : 11 Nov 2026 06:25 PM (IST)
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