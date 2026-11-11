ऐसे करें शरबती गेहूं की मुनाफे वाली खेती, पानी और खाद की भी कम होगी खपत

शरबती गेहूं की खेती में पानी की जरूरत खेत की मिट्टी, मौसम और फसल की स्थिति पर निर्भर करती है. कुछ खेती संबंधी सलाह में इसकी फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई का जिक्र मिलता है, लेकिन हर खेत में यही संख्या सही हो, जरूरी नहीं. पहली सिंचाई आमतौर पर बुवाई के 20–25 दिन बाद की जा सकती है. इसके बाद फसल की जरूरत देखकर पानी दें. खेत में जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें.