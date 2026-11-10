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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरज्यादा दूध देने वाली गाय कैसे पहचानें? खरीदने से पहले जांचें ये चीजें

ज्यादा दूध देने वाली गाय कैसे पहचानें? खरीदने से पहले जांचें ये चीजें

Cattle Buying Tips: गाय या भैंस खरीदते समय सिर्फ उसका शरीर देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. पशु की उम्र, दांत, थन और आंखों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानकर आप सही दुधारू पशु चुन सकते हैं.

Written By : ईशा  | Updated at : 10 Nov 2026 05:32 PM (IST)
Cattle Buying Tips: गाय या भैंस खरीदते समय सिर्फ उसका शरीर देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. पशु की उम्र, दांत, थन और आंखों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानकर आप सही दुधारू पशु चुन सकते हैं.

Dairy Animal Buying: गाय या भैंस पालकर दूध बेचना अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है. लेकिन पशुपालन में मुनाफा तभी होगा, जब आपने सही दुधारू पशु खरीदा हो. अक्सर लोग पशु खरीदते समय उसकी लंबाई, मोटाई और शरीर देखकर ही फैसला कर लेते हैं. वहीं, कई बार बेचने वाले ज्यादा दूध देने का दावा करके पशु की असली उम्र और सेहत छिपा लेते हैं. ऐसे में पशुपालकों को बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए गाय या भैंस खरीदने से पहले उसकी उम्र से लेकर दांत, थन, पैर और आंखों तक की जांच करना जरूरी है.

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पशु की उम्र दांत देखकर पहचानें: गाय या भैंस खरीदते समय सबसे पहले उसके दांत देखें. करीब एक साल की उम्र में दूध के दांत होते हैं, दो साल में दो स्थायी दांत और ढाई से तीन साल में चार स्थायी दांत दिखाई देने लगते हैं. इससे पशु की उम्र का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है.
पशु की उम्र दांत देखकर पहचानें: गाय या भैंस खरीदते समय सबसे पहले उसके दांत देखें. करीब एक साल की उम्र में दूध के दांत होते हैं, दो साल में दो स्थायी दांत और ढाई से तीन साल में चार स्थायी दांत दिखाई देने लगते हैं. इससे पशु की उम्र का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है.
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कम उम्र के पशु को दें प्राथमिकता: दूध का कारोबार शुरू करने के लिए कम उम्र की गाय या भैंस खरीदना फायदेमंद हो सकता है. ऐसे पशु से लंबे समय तक दूध उत्पादन की उम्मीद रहती है. हालांकि, उम्र के साथ उसकी सेहत और दूध देने की क्षमता भी जांचें.
कम उम्र के पशु को दें प्राथमिकता: दूध का कारोबार शुरू करने के लिए कम उम्र की गाय या भैंस खरीदना फायदेमंद हो सकता है. ऐसे पशु से लंबे समय तक दूध उत्पादन की उम्मीद रहती है. हालांकि, उम्र के साथ उसकी सेहत और दूध देने की क्षमता भी जांचें.
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थन की बनावट जरूर देखें: दुधारू गाय या भैंस खरीदते समय उसके थन पर खास ध्यान दें. थन अच्छी तरह फैला हुआ हो और चारों थन सामान्य स्थिति में हों. थन में सूजन, गांठ या किसी तरह की परेशानी दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जांच करवाएं.
थन की बनावट जरूर देखें: दुधारू गाय या भैंस खरीदते समय उसके थन पर खास ध्यान दें. थन अच्छी तरह फैला हुआ हो और चारों थन सामान्य स्थिति में हों. थन में सूजन, गांठ या किसी तरह की परेशानी दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जांच करवाएं.
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पैर और चाल की जांच करें: पशु के पिछले दोनों पैर मजबूत, गठीले और चौड़े होने चाहिए. खरीदने से पहले उसे थोड़ा चलाकर भी देखें. अगर पशु ठीक से चल नहीं पा रहा है या उसके पैरों में परेशानी दिख रही है तो खरीदने में जल्दबाजी न करें.
पैर और चाल की जांच करें: पशु के पिछले दोनों पैर मजबूत, गठीले और चौड़े होने चाहिए. खरीदने से पहले उसे थोड़ा चलाकर भी देखें. अगर पशु ठीक से चल नहीं पा रहा है या उसके पैरों में परेशानी दिख रही है तो खरीदने में जल्दबाजी न करें.
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आंखों से भी पहचानें सेहत: पशु की आंखें साफ और चमकदार होनी चाहिए. आंखों के अंदरूनी हिस्से में असामान्य पीलापन या बहुत ज्यादा सफेदी दिखे तो खून की कमी या दूसरी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. ऐसे में खरीदने से पहले डॉक्टर से जांच कराएं.
आंखों से भी पहचानें सेहत: पशु की आंखें साफ और चमकदार होनी चाहिए. आंखों के अंदरूनी हिस्से में असामान्य पीलापन या बहुत ज्यादा सफेदी दिखे तो खून की कमी या दूसरी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. ऐसे में खरीदने से पहले डॉक्टर से जांच कराएं.
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खुद दूध निकलवाकर करें जांच: बेचने वाले के इस दावे पर भरोसा न करें कि पशु कितना दूध देता है. खरीदने से पहले अपने सामने गाय या भैंस का दूध निकलवाकर देखें. जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की मदद लें, ताकि गलत पशु खरीदने से होने वाले नुकसान से बच सकें.
खुद दूध निकलवाकर करें जांच: बेचने वाले के इस दावे पर भरोसा न करें कि पशु कितना दूध देता है. खरीदने से पहले अपने सामने गाय या भैंस का दूध निकलवाकर देखें. जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की मदद लें, ताकि गलत पशु खरीदने से होने वाले नुकसान से बच सकें.
Published at : 10 Nov 2026 05:32 PM (IST)
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