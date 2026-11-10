ज्यादा दूध देने वाली गाय कैसे पहचानें? खरीदने से पहले जांचें ये चीजें

पशु की उम्र दांत देखकर पहचानें: गाय या भैंस खरीदते समय सबसे पहले उसके दांत देखें. करीब एक साल की उम्र में दूध के दांत होते हैं, दो साल में दो स्थायी दांत और ढाई से तीन साल में चार स्थायी दांत दिखाई देने लगते हैं. इससे पशु की उम्र का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है.