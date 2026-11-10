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ज्यादा दूध देने वाली गाय कैसे पहचानें? खरीदने से पहले जांचें ये चीजें
Cattle Buying Tips: गाय या भैंस खरीदते समय सिर्फ उसका शरीर देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है. पशु की उम्र, दांत, थन और आंखों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानकर आप सही दुधारू पशु चुन सकते हैं.
Dairy Animal Buying: गाय या भैंस पालकर दूध बेचना अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है. लेकिन पशुपालन में मुनाफा तभी होगा, जब आपने सही दुधारू पशु खरीदा हो. अक्सर लोग पशु खरीदते समय उसकी लंबाई, मोटाई और शरीर देखकर ही फैसला कर लेते हैं. वहीं, कई बार बेचने वाले ज्यादा दूध देने का दावा करके पशु की असली उम्र और सेहत छिपा लेते हैं. ऐसे में पशुपालकों को बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए गाय या भैंस खरीदने से पहले उसकी उम्र से लेकर दांत, थन, पैर और आंखों तक की जांच करना जरूरी है.
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Published at : 10 Nov 2026 05:32 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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