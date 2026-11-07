दूध देने की क्षमता पर पड़ता है असर: पेट में कीड़े होने और खून की कमी से पशु की सेहत बिगड़ती है. इसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ सकता है. कई बार पशु पहले के मुकाबले कम दूध देने लगता है. इसलिए दूध घटने का एक कारण पेट के कीड़े भी हो सकते हैं.