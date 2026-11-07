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Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
Deworming Of Cattles: दुधारू पशुओं के पेट में कीड़े होने से उनका पाचन और सेहत प्रभावित हो सकती है. इसका असर दूध उत्पादन पर भी पड़ सकता है. ऐसे में यहां जानें साल में कितनी बार डिवर्मिंग जरूरी है.
Deworming Of Cattles: दुधारू पशु अचानक कम दूध देने लगे या बार-बार बीमार पड़ने लगे तो इसकी वजह सिर्फ चारा या मौसम नहीं होता. कई बार पशुओं के पेट में पलने वाले छोटे-छोटे कीड़े भी उनकी सेहत बिगाड़ देते हैं. खासकर बरसात के मौसम में हरे चारे के जरिए ये कीड़े पशुओं के शरीर में पहुंच सकते हैं. इससे उनका पाचन खराब होता है और दूध देने की क्षमता भी घट सकती है. ऐसे में पशुपालकों के लिए समय-समय पर डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना जरूरी है.
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Published at : 07 Nov 2026 03:42 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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