ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBuffalo Milk: ज्यादा दूध देने लगेगी आपकी भैंस, अपनाएं ये नेचुरल तरीके, खर्च भी बेहद कम

Buffalo Milk: ज्यादा दूध देने लगेगी आपकी भैंस, अपनाएं ये नेचुरल तरीके, खर्च भी बेहद कम

Buffalo Milk: अगर आपकी भैंस भी कम दूध दे रही है तो सही देखभाल के साथ कुछ बदलाव कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है. हरा चारा, साफ पानी और संतुलित आहार भैंस के दूध उत्पादन को बेहतर बनाए रख सकते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 12 Nov 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

Buffalo Milk Production: क्या आपकी भैंस भी कम दूध दे रही है या दूध की मात्रा पहले के मुकाबले घट गई है? अगर हां तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार सही देखभाल और खानपान न मिलने की वजह से भैंस की दूध देने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. इसके लिए जरूरी नहीं कि, पशुपालक महंगे सप्लीमेंट या दवाओं पर पैसे खर्च करें. 

घर पर मिलने वाला हरा चारा, संतुलित आहार, साफ पानी और कुछ छोटी-छोटी सावधानियां भी भैंस की सेहत सुधारने में मदद कर सकती हैं. हालांकि, दूध बढ़ना भैंस की नस्ल, उम्र, ब्याने के समय और सेहत पर भी निर्भर करता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Delhi Pollution: फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं
फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं
एग्रीकल्चर
Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय
पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय
एग्रीकल्चर
Fertilizer Price: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत
DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत
एग्रीकल्चर
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके

हरा चारा जरूर खिलाएं

भैंस को रोजाना हरा चारा देना बहुत जरूरी है. इसके लिए बरसीम, जई, मक्का और नेपियर घास जैसे चारे का इस्तेमाल कर सकते हैं. हरे चारे में जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो पशु की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. हरे चारे के साथ सूखा चारा भी दें, ताकि भैंस को संतुलित आहार मिल सके. केवल हरा चारा खिलाने से उसकी सभी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं.

साफ और पर्याप्त पानी पिलाएं

दूध उत्पादन में पानी की बड़ी भूमिका होती है. अगर भैंस को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, तो दूध की मात्रा घट सकती है. इसलिए उसे दिनभर साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराएं. खासकर गर्मी के मौसम में पानी की कमी न होने दें. पानी रखने वाले बर्तन की नियमित सफाई भी करें.

घर के चारे से बनाएं संतुलित आहार

भैंस को सिर्फ भूसा खिलाने से उसकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं. उसके आहार में हरा चारा, सूखा चारा और जरूरत के हिसाब से दाना शामिल करें. दाने में अनाज और खली जैसे पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण दिया जा सकता है. दाने की मात्रा भैंस के वजन और दूध देने की क्षमता के अनुसार तय करें. इसके लिए पशु चिकित्सक या पशुपालन विशेषज्ञ की सलाह लें.
Buffalo Milk: ज्यादा दूध देने लगेगी आपकी भैंस, अपनाएं ये नेचुरल तरीके, खर्च भी बेहद कम

यह भी पढ़ें: डेयरी फार्म में गायों के सींग हटाना कितना सही? जानें इसके फायदे और नुकसान

मिनरल मिक्सचर देना न भूलें

भैंस को कैल्शियम, फॉस्फोरस और दूसरे जरूरी खनिजों की भी जरूरत होती है. इनकी कमी से पशु की सेहत और दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इसलिए पशु चिकित्सक की सलाह से सही मात्रा में मिनरल मिक्सचर और नमक दें. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. बिना सलाह के किसी भी सप्लीमेंट की ज्यादा मात्रा न दें.

भैंस को साफ और आरामदायक जगह पर रखें

गंदगी और गर्मी की वजह से भैंस तनाव में आ सकती है. इससे उसकी सेहत और दूध देने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. इसलिए रहने की जगह साफ, सूखी और हवादार रखें. गर्मी में उसे छाया दें और जरूरत के अनुसार नहलाएं. गोशाला में पानी जमा न होने दें.

दूध निकालने का समय तय रखें

भैंस का दूध रोजाना एक तय समय पर निकालें. दूध निकालने से पहले थनों और हाथों को अच्छी तरह साफ करें. भैंस के साथ मारपीट या तेज आवाज में बात करने से बचें. उसे शांत माहौल दें. अगर दूध अचानक कम हो जाए या थनों में सूजन, दर्द और बुखार जैसे लक्षण दिखें, तो पशु चिकित्सक को दिखाएं.

यह भी पढ़ें: मछली पालकों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, मछुआरों के लिए भी बड़ा ऐलान

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Delhi Pollution: फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं
फसल के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण? NCR के किसान भाई संभल जाएं
एग्रीकल्चर
Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय
पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय
एग्रीकल्चर
Fertilizer Price: DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत
DAP खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, जानें 50 किलो बोरे की कीमत
एग्रीकल्चर
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
मसूर की खेती में किन परेशानियों का सामना करते हैं किसान? अपनाएं ये तरीके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AIMIM-ASP Alliance Live: यूपी में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, बीजेपी बोली- मुगलों ने इस देश में हिंदुओं को बांट दिया
UP में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, BJP बोली- मुगलों ने देश में हिंदुओं को बांट दिया
विश्व
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को एक सैनिक ने हड़का दिया... क्या है पूरा मामला
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
बिहार
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
राहुल के विदेश दौरों के पीछे क्या है रहस्य? BJP बोली- कभी तो पर्दा उठेगा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget