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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWinter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय

Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय

Crop Protection Tips: नवंबर के आखिरी सप्ताह से ठंड और पाले का खतरा बढ़ने लगता है. ऐसे में गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए किसान कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 12 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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Winter Crop Care: नवंबर का आखिरी सप्ताह आते-आते ठंड बढ़ने लगती है. दिसंबर की शुरुआत में कई इलाकों में तापमान तेजी से गिरता है और पाला पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसका सीधा असर खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ सकता है. खासकर सब्जियों, सरसों, आलू और छोटी नर्सरी को ठंड से नुकसान होने की आशंका रहती है. 

ऐसे में किसानों को पहले से कुछ जरूरी इंतजाम कर लेने चाहिए. सही समय पर हल्की सिंचाई और पौधों को ढकने जैसे उपाय अपनाकर फसल को ठंड और पाले से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है.

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ठंड बढ़ने पर खेत में करें हल्की सिंचाई

  • कड़ाके की ठंड या पाले की आशंका होने पर खेत में हल्की सिंचाई करें.
  • दोपहर या शाम के समय सिंचाई करना बेहतर हो सकता है.
  • इससे मिट्टी का तापमान अचानक गिरने से बचाने में मदद मिलती है.
  • खेत में जरूरत से ज्यादा पानी न भरें, क्योंकि सर्दियों में पानी देर से सूखता है.
  • ज्यादा नमी से फसल की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.
  • मिट्टी में पहले से मौजूद नमी और फसल की हालत देखकर ही सिंचाई करें.

छोटी नर्सरी को ऐसे रखें सुरक्षित

अगर खेत में सब्जियों या दूसरी फसलों की छोटी नर्सरी तैयार हो रही है तो उसे ठंड से बचाना जरूरी है. इसके लिए पौधों के ऊपर धान की सूखी पराली या फसल के दूसरे सूखे अवशेषों से हल्का ढकाव किया जा सकता है. इससे ठंडी हवा और कोहरे का सीधा असर पौधों पर कम पड़ता है.

ध्यान रखें कि ढकने के लिए इस्तेमाल की गई पराली पौधों पर बहुत भारी न हो. दिन में मौसम साफ होने पर ढकाव हटा दें, ताकि पौधों को धूप और हवा मिलती रहे. इससे नर्सरी में जरूरत से ज्यादा नमी जमा होने का खतरा भी कम होगा.

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गंधक या सल्फर का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

किसान ठंड से फसल बचाने के लिए गंधक यानी सल्फर के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी लेते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि, सल्फर मुख्य रूप से पौधों को पोषक तत्व देने और कुछ फसलों में बीमारी या कीटों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होता है. इसे हर फसल में पाले से बचाव का पक्का उपाय नहीं माना जा सकता. इसलिए बिना सलाह के इसका छिड़काव न करें. अगर जरूरत हो तो फसल के हिसाब से कृषि विशेषज्ञ से सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका पूछें.

मौसम का अनुमान देखकर करें तैयारी

पाले से बचाव के लिए किसानों को मौसम की जानकारी पर भी नजर रखनी चाहिए. जब तापमान में तेजी से गिरावट की चेतावनी मिले, तभी जरूरी इंतजाम कर लें. खेत में नमी बनाए रखें, छोटी नर्सरी को ढकें और फसल की नियमित निगरानी करें. इन सावधानियों से ठंड के मौसम में फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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