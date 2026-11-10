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Brinjal Farming: बैंगन की इन 5 किस्मों से होगी अच्छी कमाई, 50 दिन में आने लगेंगे फल
Brinjal Farming: बैंगन की मांग सालभार बाजार में रहती है. इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. इसके लिए सही किस्मों का चुनाव, पौधों का उपचार और कीटों से बचाव करना जरूरी है.
Brinjal Farming Tips: बैंगन ऐसी सब्जी है, जिसकी डिमांद बाजार में सालभर रहती है. घरों में सब्जी और भरता बनाने से लेकर लिट्टी-चोखा जैसे मशहूर व्यंजनों तक में इसका खूब इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि, किसान इसकी खेती से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि, अगर सही किस्म का चुनाव किया जाए और फसल की देखभाल पर ध्यान दिया जाए, तो उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 03:32 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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