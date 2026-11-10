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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरBrinjal Farming: बैंगन की इन 5 किस्मों से होगी अच्छी कमाई, 50 दिन में आने लगेंगे फल

Brinjal Farming: बैंगन की इन 5 किस्मों से होगी अच्छी कमाई, 50 दिन में आने लगेंगे फल

Brinjal Farming: बैंगन की मांग सालभार बाजार में रहती है. इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. इसके लिए सही किस्मों का चुनाव, पौधों का उपचार और कीटों से बचाव करना जरूरी है.

Written By : ईशा  | Updated at : 10 Nov 2026 03:32 PM (IST)
Brinjal Farming: बैंगन की मांग सालभार बाजार में रहती है. इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. इसके लिए सही किस्मों का चुनाव, पौधों का उपचार और कीटों से बचाव करना जरूरी है.

Brinjal Farming Tips: बैंगन ऐसी सब्जी है, जिसकी डिमांद बाजार में सालभर रहती है. घरों में सब्जी और भरता बनाने से लेकर लिट्टी-चोखा जैसे मशहूर व्यंजनों तक में इसका खूब इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि, किसान इसकी खेती से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि, अगर सही किस्म का चुनाव किया जाए और फसल की देखभाल पर ध्यान दिया जाए, तो उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं.

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बैंगन की उन्नत किस्मों का चुनाव करें: अच्छी पैदावार और बेहतर क्वालिटी के लिए किसान पूसा क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, वीएनआर-212, कलश जनक और पूसा हाइब्रिड-6 जैसी उन्नत किस्मों की खेती कर सकते हैं. सही किस्म का चुनाव करने से बाजार की मांग के अनुसार फसल तैयार करने में मदद मिलती है.
बैंगन की उन्नत किस्मों का चुनाव करें: अच्छी पैदावार और बेहतर क्वालिटी के लिए किसान पूसा क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, वीएनआर-212, कलश जनक और पूसा हाइब्रिड-6 जैसी उन्नत किस्मों की खेती कर सकते हैं. सही किस्म का चुनाव करने से बाजार की मांग के अनुसार फसल तैयार करने में मदद मिलती है.
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किस्म के हिसाब से मिलेंगे अलग-अलग आकार के फल: पूसा क्लस्टर किस्म में बैंगन गुच्छों में लगते हैं, जबकि पूसा पर्पल लॉन्ग के फल लंबे आकार के होते हैं. इस किस्म के एक फल का वजन करीब 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है. वहीं, दूसरी किस्मों में भी रोपाई के लगभग 50 दिन बाद फल आने शुरू हो सकते हैं.
किस्म के हिसाब से मिलेंगे अलग-अलग आकार के फल: पूसा क्लस्टर किस्म में बैंगन गुच्छों में लगते हैं, जबकि पूसा पर्पल लॉन्ग के फल लंबे आकार के होते हैं. इस किस्म के एक फल का वजन करीब 250 से 300 ग्राम तक हो सकता है. वहीं, दूसरी किस्मों में भी रोपाई के लगभग 50 दिन बाद फल आने शुरू हो सकते हैं.
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रोपाई से पहले पौधों का उपचार जरूर करें: बैंगन की फसल को फफूंद से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों का उपचार करना जरूरी है. इसके लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कार्बेंडाजिम के घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. खेत की आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर डालने से भी बीमारी का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.
रोपाई से पहले पौधों का उपचार जरूर करें: बैंगन की फसल को फफूंद से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों का उपचार करना जरूरी है. इसके लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कार्बेंडाजिम के घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. खेत की आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर डालने से भी बीमारी का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.
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गोबर की खाद और उर्वरकों का सही इस्तेमाल करें: पौधों की अच्छी बढ़त के लिए रोपाई के समय हर गड्ढे में करीब 1 किलो गोबर की खाद डालें. इसके अलावा खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के अनुसार करें. सही मात्रा में पोषण मिलने से पौधों का विकास बेहतर हो सकता है.
गोबर की खाद और उर्वरकों का सही इस्तेमाल करें: पौधों की अच्छी बढ़त के लिए रोपाई के समय हर गड्ढे में करीब 1 किलो गोबर की खाद डालें. इसके अलावा खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के अनुसार करें. सही मात्रा में पोषण मिलने से पौधों का विकास बेहतर हो सकता है.
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तना और फल छेदक कीट से फसल को बचाएं: बैंगन की खेती में तना एवं फल छेदक कीट किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं. इनके प्रकोप से पौधों के ऊपरी हिस्से मुरझाने लगते हैं और फल अंदर से खराब हो सकते हैं. इसलिए समय-समय पर पौधों और फलों की जांच करें और प्रभावित हिस्सों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें.
तना और फल छेदक कीट से फसल को बचाएं: बैंगन की खेती में तना एवं फल छेदक कीट किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं. इनके प्रकोप से पौधों के ऊपरी हिस्से मुरझाने लगते हैं और फल अंदर से खराब हो सकते हैं. इसलिए समय-समय पर पौधों और फलों की जांच करें और प्रभावित हिस्सों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें.
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कीटों की रोकथाम के लिए अपनाएं सही उपाय: शुरुआती अवस्था में कीटों को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल या नीम से बने दूसरे जैविक उपाय अपनाए जा सकते हैं. अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो बिना जानकारी के दवा का इस्तेमाल न करें.
कीटों की रोकथाम के लिए अपनाएं सही उपाय: शुरुआती अवस्था में कीटों को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल या नीम से बने दूसरे जैविक उपाय अपनाए जा सकते हैं. अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो बिना जानकारी के दवा का इस्तेमाल न करें.
Published at : 10 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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