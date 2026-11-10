रोपाई से पहले पौधों का उपचार जरूर करें: बैंगन की फसल को फफूंद से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों का उपचार करना जरूरी है. इसके लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कार्बेंडाजिम के घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. खेत की आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर डालने से भी बीमारी का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.