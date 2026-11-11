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Gardening Tips: घर में शकरकंद उगाने का ये है सबसे आसान तरीका, जान लें काम की बात
Shakarkand Ki Kheti: अगर आप भी शकरकंद खाने के शौकीन हैं तो इसे घर पर उगा सकते हैं. इसके लिए खेत की जरूरत नहीं है. छत या बालकनी में रखे गमले में इसकी बेल आसानी से तैयार हो सकती है.
Sweet Potato Gardening: शकरकंद खाना तो बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से उगाया जा सकता है? इसके लिए न खेत की जरूरत है और न ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. घर की छत, बालकनी या आंगन में रखे एक बड़े गमले में भी शकरकंद की बेल तैयार हो सकती है. बस मिट्टी, पानी और धूप का थोड़ा ध्यान रखना होगा.
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Published at : 11 Nov 2026 05:05 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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