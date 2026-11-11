शकरकंद को घर में उगाने का आसान तरीका उसकी बेल की कटिंग लगाना है. इसके लिए स्वस्थ शकरकंद के पौधे से करीब 20-30 सेंटीमीटर लंबी बेल काट लें. कटिंग में 3-4 गांठें होनी चाहिए. इसके बाद बेल का निचला हिस्सा मिट्टी में दबा दें और ऊपर की कुछ पत्तियां बाहर रहने दें. आप चाहें तो नर्सरी से शकरकंद की स्वस्थ बेल भी खरीद सकते हैं.