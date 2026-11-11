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Gardening Tips: घर में शकरकंद उगाने का ये है सबसे आसान तरीका, जान लें काम की बात

Shakarkand Ki Kheti: अगर आप भी शकरकंद खाने के शौकीन हैं तो इसे घर पर उगा सकते हैं. इसके लिए खेत की जरूरत नहीं है. छत या बालकनी में रखे गमले में इसकी बेल आसानी से तैयार हो सकती है.

Written By : ईशा  | Updated at : 11 Nov 2026 05:05 PM (IST)
Shakarkand Ki Kheti: अगर आप भी शकरकंद खाने के शौकीन हैं तो इसे घर पर उगा सकते हैं. इसके लिए खेत की जरूरत नहीं है. छत या बालकनी में रखे गमले में इसकी बेल आसानी से तैयार हो सकती है.

Sweet Potato Gardening: शकरकंद खाना तो बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से उगाया जा सकता है? इसके लिए न खेत की जरूरत है और न ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. घर की छत, बालकनी या आंगन में रखे एक बड़े गमले में भी शकरकंद की बेल तैयार हो सकती है. बस मिट्टी, पानी और धूप का थोड़ा ध्यान रखना होगा.

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घर में शकरकंद उगाने के लिए कम से कम 15-18 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग लें. ध्यान रखें कि बर्तन के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. शकरकंद जमीन के अंदर तैयार होती है, इसलिए पौधे को फैलने और कंद बनने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए.
घर में शकरकंद उगाने के लिए कम से कम 15-18 इंच गहरा और चौड़ा गमला या ग्रो बैग लें. ध्यान रखें कि बर्तन के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. शकरकंद जमीन के अंदर तैयार होती है, इसलिए पौधे को फैलने और कंद बनने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए.
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शकरकंद के अच्छे विकास के लिए भुरभुरी और पानी आसानी से निकालने वाली मिट्टी जरूरी है. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में रेत और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं. मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कंद को फैलने में परेशानी हो सकती है. ताजी गोबर की खाद डालने से बचें.
शकरकंद के अच्छे विकास के लिए भुरभुरी और पानी आसानी से निकालने वाली मिट्टी जरूरी है. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में रेत और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला सकते हैं. मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कंद को फैलने में परेशानी हो सकती है. ताजी गोबर की खाद डालने से बचें.
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शकरकंद को घर में उगाने का आसान तरीका उसकी बेल की कटिंग लगाना है. इसके लिए स्वस्थ शकरकंद के पौधे से करीब 20-30 सेंटीमीटर लंबी बेल काट लें. कटिंग में 3-4 गांठें होनी चाहिए. इसके बाद बेल का निचला हिस्सा मिट्टी में दबा दें और ऊपर की कुछ पत्तियां बाहर रहने दें. आप चाहें तो नर्सरी से शकरकंद की स्वस्थ बेल भी खरीद सकते हैं.
शकरकंद को घर में उगाने का आसान तरीका उसकी बेल की कटिंग लगाना है. इसके लिए स्वस्थ शकरकंद के पौधे से करीब 20-30 सेंटीमीटर लंबी बेल काट लें. कटिंग में 3-4 गांठें होनी चाहिए. इसके बाद बेल का निचला हिस्सा मिट्टी में दबा दें और ऊपर की कुछ पत्तियां बाहर रहने दें. आप चाहें तो नर्सरी से शकरकंद की स्वस्थ बेल भी खरीद सकते हैं.
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शकरकंद के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना करीब 6-8 घंटे धूप मिल सके. बुवाई के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें. जब पौधा बढ़ने लगे तो पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी सतह जांच लें. मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें. गमले में पानी जमा होने से जड़ें खराब हो सकती हैं.
शकरकंद के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना करीब 6-8 घंटे धूप मिल सके. बुवाई के बाद मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें. जब पौधा बढ़ने लगे तो पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी सतह जांच लें. मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें. गमले में पानी जमा होने से जड़ें खराब हो सकती हैं.
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शकरकंद की बेल तेजी से फैलती है. इसे गमले के आसपास या किसी सहारे पर फैलने की जगह दें. पौधे के आसपास उगने वाली खरपतवार को समय-समय पर हटा दें. जरूरत के मुताबिक थोड़ी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे पत्तियां और बेल तो खूब बढ़ेंगी, लेकिन कंद बनने पर असर पड़ सकता है.
शकरकंद की बेल तेजी से फैलती है. इसे गमले के आसपास या किसी सहारे पर फैलने की जगह दें. पौधे के आसपास उगने वाली खरपतवार को समय-समय पर हटा दें. जरूरत के मुताबिक थोड़ी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं. ध्यान रखें कि नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज्यादा न डालें, क्योंकि इससे पत्तियां और बेल तो खूब बढ़ेंगी, लेकिन कंद बनने पर असर पड़ सकता है.
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शकरकंद की फसल आमतौर पर किस्म और मौसम के हिसाब से करीब 90 से 120 दिनों में तैयार हो सकती है. जब पत्तियां पीली पड़ने लगें और बेल सूखने लगे तो कंद की जांच कर सकते हैं. खुदाई करते समय मिट्टी को धीरे-धीरे हटाएं, ताकि शकरकंद कटे या टूटे नहीं. कंद निकालने के बाद उन्हें साफ करके कुछ समय सूखी और हवादार जगह पर रखें.
शकरकंद की फसल आमतौर पर किस्म और मौसम के हिसाब से करीब 90 से 120 दिनों में तैयार हो सकती है. जब पत्तियां पीली पड़ने लगें और बेल सूखने लगे तो कंद की जांच कर सकते हैं. खुदाई करते समय मिट्टी को धीरे-धीरे हटाएं, ताकि शकरकंद कटे या टूटे नहीं. कंद निकालने के बाद उन्हें साफ करके कुछ समय सूखी और हवादार जगह पर रखें.
Published at : 11 Nov 2026 05:05 PM (IST)
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