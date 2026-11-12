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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAir India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप

Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप

कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मामले में एक यात्री को पकड़ लिया है. उसने ये स्वीकार भी कर लिया है कि धमकी भरा नोट उसी ने लिखा था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 11:57 AM (IST)
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कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी से बंगाल की राजधानी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया था. इस मामले में एक पुरुष यात्री को पकड़ा गया है.बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक पुरुष यात्री को पकड़ा है.

यह घटना एयर इंडिया की उड़ान AI 2772 (एयरबस A320, VT-TNH) से जुड़ी है. जिसे बुधवार सुबह मुंबई के लिए रवाना होना था. सुबह करीब 10:37 बजे केबिन क्रू को विमान के शौचालय में हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी. नोट में कहा गया था कि विमान को सुबह 11:10 बजे हाईजैक कर लिया जाएगा.

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हैंडराइटिंग हुई मैच
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई जाने वाले यात्री की हैंडराइटिंग धमकी वाले नोट से मैच होने के बाद उसे एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया. एक दूसरे अधिकारी ने बताया, "यात्री ने मान लिया है कि धमकी भरा नोट उसी ने लिखा था." AAI के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "इस मामले में एक यात्री को पकड़ा गया है और उसे NSCBI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है.

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बुधवार को बताया कि सभी जरूरी जांच के बाद, विमान आखिरकार शाम 5:38 बजे मुंबई के लिए रवाना हो गया. बाद में पता चला कि धमकी झूठी थी. कोलकाता की यह घटना दो अन्य उड़ानों में हाईजैक की धमकी मिलने के एक महीने से भी कम समय के भीतर हुई है.

बता दें एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को तुरंत नोट के बारे में सूचित किया गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी जांच शुरू कर दी. विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सभी 105 यात्रियों तथा सात क्रू सदस्यों को विमान से नीचे उतार लिया गया.

ये भी पढ़ें: बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 11:57 AM (IST)
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