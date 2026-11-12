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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज

'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज

सोनिया गांधी की बुक बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में इन दिनों काफी चर्चा में है. इसमें उन्होंने शेख हसीना संग अपने रिश्तों पर भी बात की है. उन्होंने बताया कि वो उन्हें कैसे याद करती हैं.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 12 Nov 2026 12:30 PM (IST)
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सोनिया गांधी की बुक बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में इन दिनों काफी चर्चा में है. इसमें उन्होंने तमाम नेताओं के बारे में और उनसे अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है. इसी बुक में उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अब भारत में निर्वासन में रह रहीं शेख हसीना से अपनी मुलाकात के बारे में भी लिखा है. 

उन्होंने बताया कि मैं पहली बार बांग्लादेश की शेख हसीना से तब मिली थी, जब वह दो छोटे बच्चों के साथ एक युवा महिला के रूप में भारत आई थीं. उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के अन्य सदस्यों की सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में राजनीतिक शरण दी थी.

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'शेख हसीना 6 साल दिल्ली में रहीं' 
सोनिया गांधी ने बताया कि उस वक्त शेख हसीना 6 साल तक दिल्ली में निर्वासन में रहीं. इस दौरान उनका संकल्प था कि एक दिन वह अपने देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करेंगी. 1981 में वह बांग्लादेश लौटीं और तमाम उतार-चढ़ाव के बीच चार बार प्रधानमंत्री बनीं. सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने खुद को एक बेहद प्रभावशाली और मजबूत राजनेता साबित किया है.

बांग्लादेश को लेकर क्या लिखा
उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मुझे याद है कि जब मैं उन्हें बांग्ला भाषा में भाषण देते हुए सुनती थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे. हालांकि उनके जोशीले अंदाज में बोले गए अधिकांश शब्दों का अर्थ मैं समझ नहीं पाती थी. बांग्लादेश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, लेकिन उनके नेतृत्व में वहां विकास के विभिन्न सूचकांक बेहतर हुए और वह क्षेत्र के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हो गया.

सोनिया गांधी और शेख हसीना के रिश्ते
सोनिया गांधी ने कहा कि शेख हसीना हमारे साथ बेहद आत्मीय और अनौपचारिक व्यवहार करती थीं. जब भी वह भारत आती थीं, हमसे मिलने जरूर आती थीं. संयोग से उनसे हमारी आखिरी मुलाकात उनके सत्ता से हटाए जाने और उनकी सरकार गिरने से कुछ ही दिन पहले हुई थी. आज वह एक बार फिर निर्वासन में हैं. अगर वह अपने देश लौटती हैं तो उन्हें जेल जाने का खतरा है लेकिन कौन जानता है कि वक्त का पहिया कब और किसके पक्ष में फिर घूम जाए?

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 12 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina SONIA GANDHI Belonging A Journey Of Love
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