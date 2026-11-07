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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरLumpy Disease: घर पर तैयार करें ये देसी घोल, लम्पी से बचाव में आएगा काम

Lumpy Disease: घर पर तैयार करें ये देसी घोल, लम्पी से बचाव में आएगा काम

Lumpy Skin Disease: गायों में लम्पी बीमारी फैलने से पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में यहां जानें इससे बचाव के लिए कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए.

Written By : ईशा  | Updated at : 07 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Lumpy Skin Disease: गायों में लम्पी बीमारी फैलने से पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में यहां जानें इससे बचाव के लिए कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए.

Lumpy Disease In Cattle: पशुपालन से अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन पशुओं की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. खासकर गायों में होने वाली लम्पी बीमारी पशुपालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. इस बीमारी में पशु के शरीर पर जगह-जगह गांठें और फोड़े निकल आते हैं. संक्रमण तेजी से फैलने पर एक साथ कई पशु इसकी चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में पशुपालकों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए. इससे बचाव के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं.

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लम्पी बीमारी के लक्षण पहचानें: लम्पी एक गंभीर बीमारी है, जो ज्यादातर गायों में देखने को मिलती है. इसमें पशु के शरीर पर छोटी-छोटी गांठें या फोड़े निकलने लगते हैं. पशु को बुखार भी आ सकता है और वह सुस्त रहने लगता है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
लम्पी बीमारी के लक्षण पहचानें: लम्पी एक गंभीर बीमारी है, जो ज्यादातर गायों में देखने को मिलती है. इसमें पशु के शरीर पर छोटी-छोटी गांठें या फोड़े निकलने लगते हैं. पशु को बुखार भी आ सकता है और वह सुस्त रहने लगता है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
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बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखें: लम्पी बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है. शरीर पर निकले फोड़ों पर मक्खियां बैठने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग रखें और उसके खाने-पीने के बर्तन भी अलग रखें.
बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखें: लम्पी बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है. शरीर पर निकले फोड़ों पर मक्खियां बैठने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग रखें और उसके खाने-पीने के बर्तन भी अलग रखें.
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डेयरी फार्म में चूने का छिड़काव करें: डेयरी फार्म और पशुओं के आसपास साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए फर्श और आसपास की जगह पर चूने का छिड़काव किया जा सकता है. इससे पशुओं के रहने की जगह को साफ रखने में मदद मिलती है.
डेयरी फार्म में चूने का छिड़काव करें: डेयरी फार्म और पशुओं के आसपास साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए फर्श और आसपास की जगह पर चूने का छिड़काव किया जा सकता है. इससे पशुओं के रहने की जगह को साफ रखने में मदद मिलती है.
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फिनायल और ब्लीचिंग पाउडर से सफाई करें: पशुओं के बाड़े में गंदगी और नमी जमा न होने दें. नियमित रूप से फर्श की सफाई करें और जरूरत के अनुसार फिनायल या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि इनका इस्तेमाल पशुओं के शरीर पर सीधे न करें.
फिनायल और ब्लीचिंग पाउडर से सफाई करें: पशुओं के बाड़े में गंदगी और नमी जमा न होने दें. नियमित रूप से फर्श की सफाई करें और जरूरत के अनुसार फिनायल या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि इनका इस्तेमाल पशुओं के शरीर पर सीधे न करें.
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नीम, इमली, हल्दी और फिटकरी का मिश्रण: घरेलू उपाय के तौर पर नीम की पत्तियां, इमली, हल्दी और फिटकरी को पानी में गर्म करके मिश्रण तैयार कर सकते हैं. पानी ठंडा होने के बाद इससे पशु के शरीर की सफाई करने की बात कही गई है. हालांकि, इसे लम्पी का प्रमाणित इलाज नहीं मानना चाहिए.
नीम, इमली, हल्दी और फिटकरी का मिश्रण: घरेलू उपाय के तौर पर नीम की पत्तियां, इमली, हल्दी और फिटकरी को पानी में गर्म करके मिश्रण तैयार कर सकते हैं. पानी ठंडा होने के बाद इससे पशु के शरीर की सफाई करने की बात कही गई है. हालांकि, इसे लम्पी का प्रमाणित इलाज नहीं मानना चाहिए.
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टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें: लम्पी से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण कराना सबसे जरूरी है. अगर पशु के शरीर पर गांठें निकलें या बुखार आए तो घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहें. तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं, ताकि समय पर सही इलाज मिल सके.
टीकाकरण और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें: लम्पी से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण कराना सबसे जरूरी है. अगर पशु के शरीर पर गांठें निकलें या बुखार आए तो घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहें. तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं, ताकि समय पर सही इलाज मिल सके.
Published at : 07 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE

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