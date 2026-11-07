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Lumpy Disease: घर पर तैयार करें ये देसी घोल, लम्पी से बचाव में आएगा काम
Lumpy Skin Disease: गायों में लम्पी बीमारी फैलने से पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में यहां जानें इससे बचाव के लिए कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए.
Lumpy Disease In Cattle: पशुपालन से अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन पशुओं की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. खासकर गायों में होने वाली लम्पी बीमारी पशुपालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. इस बीमारी में पशु के शरीर पर जगह-जगह गांठें और फोड़े निकल आते हैं. संक्रमण तेजी से फैलने पर एक साथ कई पशु इसकी चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में पशुपालकों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए. इससे बचाव के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 01:25 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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