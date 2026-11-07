नीम, इमली, हल्दी और फिटकरी का मिश्रण: घरेलू उपाय के तौर पर नीम की पत्तियां, इमली, हल्दी और फिटकरी को पानी में गर्म करके मिश्रण तैयार कर सकते हैं. पानी ठंडा होने के बाद इससे पशु के शरीर की सफाई करने की बात कही गई है. हालांकि, इसे लम्पी का प्रमाणित इलाज नहीं मानना चाहिए.