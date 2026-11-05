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Brinjal Farming: बैंगन के पौधे सूख रहे हैं और फलन घट रहा है? अपनाएं ये आसान तरीके
Brinjal Farming: लगातार बारिश और खेतों में जलजमाव से बैंगन के पौधों का विकास और फलन प्रभावित हो सकता है. साथ ही फल एवं तना छेदक कीट का खतरा भी बढ़ जाता है. यहां जानें पौधों को इससे बचाने के टिप्स.
Brinjal Crop Care: बैंगन की खेती करने वाले किसानों के लिए लगातार बारिश नई मुसीबत बन सकती है. खेत में पानी जमा होने और लंबे समय तक नमी रहने से पौधों की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं. इसका सीधा असर फसल की बढ़त और फलन पर दिखाई देता है. कई बार पौधों पर कीटों का हमला भी बढ़ जाता है, जिससे फल खराब होने लगते हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी बैंगन की खेती कर रहे हैं, तो बारिश के बाद फसल की देखभाल में लापरवाही न करें.
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Published at : 05 Nov 2026 05:57 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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