बारिश के बाद रोज करें फसल की निगरानी: बारिश रुकने के बाद भी बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. इसलिए किसान समय-समय पर खेत में जाकर पौधों की पत्तियों, तनों और फलों को ध्यान से देखें. सूखते पौधों, खराब फलों और कीटों के लक्षणों को नजरअंदाज न करें. बिना जरूरत कीटनाशक डालने से बचें और खाद या दवा का इस्तेमाल कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें.