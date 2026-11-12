BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम की मेजबानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की. समारोह में प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित किया और दीपावली के साथ छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने कहा कि अभी-अभी दीपावली का पर्व बीता है और अब छठ की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं. मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को इन पर्वों की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं.

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त्योहारों में परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं लोग

प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों की व्यस्तता का जिक्र करते हुए कहा कि त्योहारों का समय ऐसा होता है, जब हर कोई अपने घर और परिवार के साथ अपनों के बीच समय बिताने का प्रयास करता है. लेकिन पत्रकारों का काम ऐसा है कि उन्हें ब्रेकिंग न्यूज के लिए लगातार भागदौड़ करनी पड़ती है.

उन्होंने कहा, "ऐसी व्यस्तता में आप सभी इस नॉन ब्रेकिंग न्यूज वाले कार्यक्रम में आए. मैं आप सबका बहुत आभारी हूं. " प्रधानमंत्री ने समारोह में शामिल पत्रकारों का आभार जताया और उन्हें त्योहारों की शुभकामनाएं दीं.

फैक्स मशीन से इंस्टाग्राम रील तक का सफर देखा

प्रधानमंत्री ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि 90 के दशक की शुरुआत में उन्हें देशभर में दो बड़ी यात्राओं की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मिली थी. उस समय प्रेस रिलीज भेजने के लिए भी फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में नई पीढ़ी के कई साथी मौजूद हैं, लेकिन पुराने पत्रकार इस बात से परिचित हैं कि उनका मीडिया जगत के साथ लंबे समय से सहज और करीबी संबंध रहा है. पीएम मोदी ने कहा, "प्रेस रिलीज से लेकर इंस्टा रील तक मैंने मीडिया का, मीडिया संवाद का एक लंबा दौर देखा है."

जब पत्रकारों की टोली मिठाई मांगने पहुंच गई थी

पीएम मोदी ने गुजरात जाने और मुख्यमंत्री बनने से पहले का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि उस समय वह 11 अशोका रोड पर एक कमरे में रहते थे. एक दिन अचानक पत्रकारों की पूरी टोली उनके कमरे में पहुंच गई. उस दौरान पत्रकारों की एक महिला ब्रिगेड भी हुआ करती थी.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, महिला पत्रकारों ने उनसे मिठाई खिलाने को कहा. जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो पत्रकारों ने बताया कि वह गुजरात जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उस समय यह बात बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन पत्रकारों को इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी. उन्होंने कहा कि आखिरकार पत्रकारों की यह बात सही साबित हुई.

2047 है विकसित भारत के सपने की डेडलाइन

पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश भी एक डेडलाइन के साथ काम कर रहा है और यह डेडलाइन वर्ष 2047 है. देश को विकसित बनाने का सपना आजादी के समय से ही हमारे साथ रहा है, लेकिन अब इसके सामने एक निश्चित तारीख तय है. यानी आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले हमें मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.

उन्होंने कहा कि भारत आज जिन उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है. बीते वर्षों में देश ने कई ऐसे काम किए हैं, जिनकी पहले कल्पना करना भी मुश्किल था.

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा भारत, मोबाइल निर्माण में भी बनाई पहचान

प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि किसने सोचा था कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रचेगा. किसने कल्पना की थी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन जाएगा और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि भारत ने सिर्फ 12 वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 50 गुना से ज्यादा बढ़ाई है. इसी अवधि में देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन गया है. पीएम मोदी ने कहा कि ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत के लिए विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य असंभव नहीं है.

आजादी की तरह विकसित भारत के लिए भी छोटे लक्ष्य तय करने होंगे

पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 की डेडलाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें तब तक इंतजार करना है. इसके लिए अभी से लगातार काम करना होगा. उन्होंने आजादी के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य एक-दो दिन में पूरा होने वाला नहीं था. उस समय भी धीरे-धीरे छोटे लक्ष्य तय किए गए और उन्हें हासिल किया गया. इससे लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि देश को आजादी जरूर मिलेगी और पूरा देश इस संकल्प के साथ खड़ा हो गया.

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी देश में ऐसा ही विश्वास पैदा करना होगा. छोटे-बड़े अनेक लक्ष्य तय करने होंगे और उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ना होगा. इसी रास्ते से भारत विकसित राष्ट्र बनने के अपने संकल्प को पूरा कर सकेगा.

मीडिया देश की सफलताओं से जुड़ी कहानियों को आगे बढ़ाए: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने मीडिया से देश की उपलब्धियों को प्रमुखता से सामने लाने की अपील की. उन्होंने कहा कि वह अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए लगातार कोशिश करते हैं कि देश की उपलब्धियों और देश के लोगों की सफलता को मंच मिल सके.

पीएम मोदी ने कहा, "मैं देश के मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि भारत की सफलताओं से जुड़ी स्टोरीज पर काम करिए, उन्हें आगे बढ़ाइए. यह आपकी तरफ से बहुत बड़ी देशसेवा होगी." उन्होंने कहा कि देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी विकसित भारत के अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए मीडिया से मांगा सहयोग

पीएम मोदी ने नशे की समस्या को लेकर भी मीडिया से सहयोग मांगा. उन्होंने कहा कि अब नशे के खिलाफ भी वैसी ही जागरूकता पैदा करने की जरूरत है. युवाओं को नशे से बाहर निकालना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों और देश में एकता बढ़ाने वाले विषयों को मीडिया अपने मंचों पर जगह दे और उन्हें बहस का हिस्सा बनाए. इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और विकसित भारत के अभियान को भी गति मिलेगी.