अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी पार्टी फिलहाल आंदोलन से दूर है लेकिन हर मुद्दा सोशल मीडिया के जरिए जरुर उठा रही है. इस बार दीपके ने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट के साथ कोई इतनी ऊंचे पद पर कैसे रह सकता है.

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है. इस पर दीपके ने रिएक्ट किया है. दीपके ने बीबीसी की एक रिपोर्ट शेयर की है.

दीपके ने किया रिएक्ट

बीबीसी की रिपोर्ट शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से किसी एक पर रहते हुए, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना कितना दयनीय और बेशर्मी भरा है.

How pathetic and shameless it is to use a fake educational certificate while holding one of the highest constitutional positions. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 11, 2026

क्यों दिया इस्तीफा

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिबरान ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है. इंडोनिशया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिबरान ने साल 2024 में चुनाव के दौरान फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था. 100 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे. जिसके बाद राका ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा प्रबोवो सुबियांतो को दे दिया है. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं.

केरल में निकाला मार्च

बता दें सीजेपी ने 7 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ केरल में मार्च निकाला था. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की थी. मार्च के दौरान दीपके ने कहा, इस तिरंगे को फरहाने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया. मेरे दोनों भाईयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया. भारत में ये आखिरी बार तब हुआ था जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे.

सीजेपी के अगले मार्च की अभी कोई जानकारी नहीं है. हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

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