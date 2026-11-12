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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'

अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने अब इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति की एजुकेशन पर सवाल उठाए हैं. जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से इस्तीफा दे दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 11:04 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी पार्टी फिलहाल आंदोलन से दूर है लेकिन हर मुद्दा सोशल मीडिया के जरिए जरुर उठा रही है. इस बार दीपके ने इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट के साथ कोई इतनी ऊंचे पद पर कैसे रह सकता है.

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है. इस पर दीपके ने रिएक्ट किया है. दीपके ने बीबीसी की एक रिपोर्ट शेयर की है.

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दीपके ने किया रिएक्ट
बीबीसी की रिपोर्ट शेयर करते हुए दीपके ने लिखा, सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से किसी एक पर रहते हुए, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना कितना दयनीय और बेशर्मी भरा है.

क्यों दिया इस्तीफा
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिबरान ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है. इंडोनिशया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिबरान ने साल 2024 में चुनाव के दौरान फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था. 100 से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे. जिसके बाद राका ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा प्रबोवो सुबियांतो को दे दिया है. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं.

केरल में निकाला मार्च
बता दें सीजेपी ने 7 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ केरल में मार्च निकाला था. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की थी. मार्च के दौरान दीपके ने कहा, इस तिरंगे को फरहाने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया. मेरे दोनों भाईयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया. भारत में ये आखिरी बार तब हुआ था जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे.

सीजेपी के अगले मार्च की अभी कोई जानकारी नहीं है. हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 11:04 AM (IST)
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