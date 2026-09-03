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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJanmashtami 2026: परेशान कृष्ण भक्त पूछ रहे रात 12:13 बजे खत्म हो जाएगी अष्टमी, कान्हा की आरती कब करें?

Janmashtami 2026: परेशान कृष्ण भक्त पूछ रहे रात 12:13 बजे खत्म हो जाएगी अष्टमी, कान्हा की आरती कब करें?

Janmashtami 2026 Aarti Time: अष्टमी तिथि रात 12:13 बजे खत्म होगी. जानें कान्हा का अभिषेक, जन्म आरती और भोग किस समय करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Sep 2026 01:36 PM (IST)
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Janmashtami 2026: इस बार जन्माष्टमी की पूजा के दौरान ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी. ऐसे में भक्तों के मन में सवाल है कि लड्डू गोपाल का अभिषेक, जन्म आरती और भोग रात 12 बजे करें या 12:13 बजे से पहले पूजा पूरी कर लें. जानिए सही क्रम.

जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. घरों और मंदिरों में कान्हा के जन्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. लेकिन इस बार पंचांग के समय ने भक्तों के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है.

अष्टमी तिथि 4 सितंबर को तड़के 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी और 5 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. वहीं, दिल्ली में निशीथ काल की पूजा रात 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 43 मिनट तक बताई गई है.

यानी निशीथ पूजा का मुहूर्त जारी रहेगा, लेकिन उसके बीच में ही अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी. ऐसे में कान्हा की जन्म आरती कब करें?

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रात 12 बजे ही करें कान्हा की जन्म आरती

घर में जन्माष्टमी मना रहे भक्त रात 11:57 बजे पूजा शुरू कर सकते हैं. इसके बाद रात 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव मनाएं. इसी समय शंख और घंटी बजाकर लड्डू गोपाल की आरती करें.

चूंकि अष्टमी तिथि रात 12:13 बजे तक रहेगी, इसलिए रात 12 बजे की गई जन्म आरती अष्टमी तिथि के भीतर ही होगी. भक्तों को 12:13 बजे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

इस्कॉन गुरुग्राम की ओर से जारी जन्माष्टमी कार्यक्रम में भी महाभिषेक रात 11 बजे और महाआरती रात 12 बजे रखी गई है. इससे साफ है कि जन्म आरती का मुख्य समय मध्यरात्रि ही माना गया है.

अभिषेक आरती से पहले करें या बाद में?

अगर आप घर पर लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो अभिषेक की तैयारी पहले पूरी कर लें. रात 11:57 बजे पूजा शुरू करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से कान्हा का अभिषेक किया जा सकता है.

अभिषेक लंबा होने की स्थिति में इसे रात 11:45 बजे के आसपास शुरू कर सकते हैं. रात 12 बजे कान्हा को नए वस्त्र पहनाकर झूले में बैठाएं. इसके बाद जन्म आरती करें और माखन-मिश्री, पंजीरी या घर में तैयार सात्विक मिठाई का भोग लगाएं.

पूजा का आसान क्रम इस प्रकार रखा जा सकता है:

  • रात 11:45 बजे अभिषेक शुरू करें.
  • रात 11:55 बजे लड्डू गोपाल को वस्त्र और आभूषण पहनाएं.
  • रात 12 बजे शंख बजाकर जन्मोत्सव मनाएं.
  • इसके बाद जन्म आरती करें.
  • रात 12:13 बजे से पहले भोग और पुष्प अर्पित कर दें.
  • मंत्र जाप और भजन निशीथ काल समाप्त होने तक किए जा सकते हैं.

क्या 12:13 बजे के बाद पूजा नहीं कर सकते?

रात 12:13 बजे अष्टमी तिथि समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी समय पूजा रोकनी होगी. निशीथ पूजा का समय रात 12:43 बजे तक रहेगा. जन्म आरती, भोग और मुख्य पूजन अष्टमी के भीतर करना बेहतर होगा. इसके बाद भक्त भजन, नाम-जप और आरती जारी रख सकते हैं.

दिल्ली NCR के लिए पंचांग अनुसार निशीथ पूजा रात 11:57 से 12:43 बजे तक और अष्टमी की समाप्ति रात 12:13 बजे दी गई है. वैदिक मध्यरात्रि का क्षण रात 12:08 बजे बताया गया है. इस हिसाब से रात 12:08 बजे भी जन्म आरती की जा सकती है और उस समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी.

हालांकि, ज्यादातर घरों और मंदिरों में घड़ी के अनुसार रात 12 बजे ही कान्हा का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है. इसलिए घर की परंपरा का पालन करते हुए रात 12 बजे आरती करना पूरी तरह उचित रहेगा.

जन्म के बाद ही खोल दें व्रत?

जन्म आरती के बाद तुरंत अन्न ग्रहण करना सभी परंपराओं में सही नहीं माना जाता. कुछ परिवार रात 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद चरणामृत और फलाहार लेकर व्रत खोलते हैं. वहीं, धर्मशास्त्रीय विधि से व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन निर्धारित पारण समय पर व्रत पूरा करते हैं.

इस्कॉन दिल्ली ने 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाने और मध्यरात्रि तक उपवास रखने की जानकारी दी है. इसलिए व्रत का पारण अपनी पारिवारिक परंपरा, संप्रदाय और स्थानीय मंदिर के निर्देश के अनुसार करें.

शहर बदलते ही बदल जाएगा समय

ऊपर दिए गए पूजा समय दिल्ली और एनसीआर के अनुसार हैं. निशीथ काल स्थानीय सूर्यास्त और सूर्योदय के आधार पर निकाला जाता है. इसलिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर या दूसरे शहरों में पूजा के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

अपने शहर का पंचांग देखे बिना दिल्ली का समय इस्तेमाल न करें. स्थानीय मंदिर या मान्य पंचांग से समय मिलाना बेहतर रहेगा.

सीधा जवाब यही है कि जन्माष्टमी की मुख्य आरती 4 सितंबर की रात 12 बजे करें. वैदिक मध्यरात्रि मानने वाले भक्त इसे रात 12:08 बजे कर सकते हैं. दोनों समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी. मुख्य भोग और पूजा रात 12:13 बजे से पहले पूरी कर लें. इसके बाद निशीथ काल में भजन और नाम-जप जारी रखा जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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