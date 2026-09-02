जन्माष्टमी से 48 घंटे पहले बदलेगा शुक्र, बाल गोपाल के श्रृंगार में रखें इस रंग का ध्यान

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरJanmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को पहनाएं ये दो रंग, शुक्र गोचर से बना खास संयोग

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को पहनाएं ये दो रंग, शुक्र गोचर से बना खास संयोग

Janmashtami 2026 Bal Gopal Dress Colour: जन्माष्टमी से पहले शुक्र तुला राशि में आएंगे. जानें 4 सितंबर को बाल गोपाल के श्रृंगार में सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल क्यों खास रहेगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी से ठीक 48 घंटे पहले आकाश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 2 सितंबर 2026 को शुक्र कन्या राशि से निकलकर अपनी राशि तुला में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी.

ज्योतिष में शुक्र को सुंदरता, वस्त्र, आभूषण, सुगंध और श्रृंगार का कारक माना गया है. ऐसे में इस बार बाल गोपाल के श्रृंगार में रंगों का चुनाव खास हो सकता है.

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जन्माष्टमी पर कान्हा का पारंपरिक पीला रंग छोड़ दिया जाए. इस बार पीतांबर के साथ सफेद रंग का इस्तेमाल करना विशेष माना जा सकता है. सफेद रंग शुक्र से जुड़ा है. इसे पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है.

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जन्माष्टमी से पहले अपनी राशि में आएंगे शुक्र

दृक पंचांग के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026, बुधवार को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला शुक्र की अपनी राशि है. इस कारण यहां शुक्र की स्थिति मजबूत मानी जाती है.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र का संबंध सुंदर वस्त्र, कला, प्रेम, संगीत, आभूषण, इत्र और सजावट से बताया गया है. श्रीकृष्ण की उपासना में भी संगीत, सुगंधित फूल, वस्त्र, आभूषण और सुंदर श्रृंगार का विशेष स्थान है. इसलिए जन्माष्टमी से ठीक पहले शुक्र का अपनी राशि में आना पूजा और श्रृंगार के नजरिए से रोचक संयोग बना रहा है.

इसे किसी अनिवार्य धार्मिक नियम की तरह नहीं देखना चाहिए. यह ग्रहों के आधार पर दिया गया एक ज्योतिषीय सुझाव है. जन्माष्टमी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भक्ति, स्वच्छता और श्रद्धा का ही रहेगा.

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बाल गोपाल के लिए कौन-सा रंग रहेगा खास?

इस बार बाल गोपाल के श्रृंगार में सफेद रंग को शामिल किया जा सकता है. सफेद रंग शुक्र का प्रमुख रंग माना जाता है. जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को सफेद या क्रीम रंग की पोशाक पहनाई जा सकती है. यदि सफेद पोशाक नहीं है तो मुकुट, मोतियों की माला, पगड़ी, फूल या पालने की सजावट में सफेद रंग का उपयोग करें.

इस श्रृंगार में चमकदार सफेद के बजाय दूधिया, क्रीम या मोती जैसा रंग अधिक सुंदर लगेगा. बहुत ज्यादा चटक सजावट के स्थान पर सफेद फूल, मोतियों की छोटी माला और चांदी के रंग की बांसुरी रखी जा सकती है.

सफेद रंग का संबंध दूध, दही, माखन और मिश्री से भी जुड़ता है. ये सभी चीजें बाल कृष्ण को चढ़ाए जाने वाले पारंपरिक भोग का हिस्सा हैं. इस तरह सफेद रंग वस्त्र से लेकर भोग तक पूरे श्रृंगार को एक सुंदर रूप दे सकता है.

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क्या पीला वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए?

भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वस्त्र पीतांबर है. धार्मिक चित्रों और परंपराओं में श्रीकृष्ण को अक्सर पीले वस्त्र पहने दिखाया जाता है. इसलिए जन्माष्टमी पर पीले रंग का महत्व कम नहीं होगा.

सबसे अच्छा विकल्प पीले और सफेद रंग का मेल रहेगा. बाल गोपाल को पीली धोती के साथ सफेद या क्रीम रंग का दुपट्टा पहनाया जा सकता है. सफेद पोशाक के साथ पीला मुकुट, कमरबंद या फूलों की माला भी रख सकते हैं.

यदि आपके घर में वर्षों से किसी खास रंग की पोशाक पहनाने की परंपरा है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है. पारिवारिक परंपरा और बाल गोपाल की नियमित सेवा के नियम किसी ज्योतिषीय सुझाव से अधिक महत्वपूर्ण हैं.

सफेद रंग के साथ किस रंग का मेल रखें?

सफेद और पीले के अलावा हल्का गुलाबी रंग भी इस्तेमाल किया जा सकता है. गुलाबी रंग को प्रेम और सौम्यता से जोड़ा जाता है. यह भी शुक्र से संबंधित रंगों में शामिल है.

हरे रंग का छोटा प्रयोग भी श्रृंगार को सुंदर बना सकता है. तुलसी के पत्ते, हरे मोरपंख और फूलों की पत्तियां सफेद-पीले श्रृंगार को पूरा करेंगी. हालांकि पोशाक में एक साथ बहुत सारे रंग भरने से बचें.

  •  मुख्य वस्त्र: पीला या दूधिया सफेद
  •  सहायक रंग: हल्का गुलाबी या क्रीम
  •  आभूषण: मोती या चांदी के रंग वाले
  •  फूल: सफेद मोगरा, चमेली या पीले फूल
  •  भोग: माखन-मिश्री, मखाना और दूध से बने पकवान

पुरानी पोशाक पहनाएं या नई खरीदें?

जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाना शुभ माना जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है. नई पोशाक न हो तो पुरानी पोशाक को अच्छी तरह साफ करके पहनाया जा सकता है. पूजा का फल वस्त्र की कीमत से तय नहीं होता.

नई पोशाक खरीदते समय केवल रंग और चमक न देखें. कपड़ा मुलायम होना चाहिए. बहुत भारी मोती, तार या नुकीले सजावटी टुकड़ों वाली पोशाक से बचें. छोटी प्रतिमा पर भारी मुकुट या बड़ा हार न पहनाएं. श्रृंगार ऐसा हो जिसे पूजा के बाद आसानी से हटाया जा सके.

श्रृंगार में चांदी और सुगंध का प्रयोग

शुक्र का संबंध चांदी, सुगंध और सजावटी वस्तुओं से भी माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी पर चांदी की छोटी बांसुरी, पायल, मुकुट या पूजा का पात्र इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए नई वस्तु खरीदना जरूरी नहीं है. घर में पहले से मौजूद वस्तु को साफ करके पूजा में रखें.

बाल गोपाल के पास मोगरा, चमेली या गुलाब जैसे सुगंधित फूल रख सकते हैं. तेज रासायनिक परफ्यूम सीधे प्रतिमा या वस्त्र पर न लगाएं. फूलों या हल्के चंदन से सुगंध देना बेहतर होगा.

जन्माष्टमी 2026 कब है?

वर्ष 2026 में जन्माष्टमी 4 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी. अष्टमी तिथि 4 सितंबर की रात 2 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी और 5 सितंबर की रात 12 बजकर 13 मिनट पर समाप्त होगी. जन्माष्टमी की मुख्य पूजा रात के निशीथ काल में की जाएगी. स्थानीय पूजा समय शहर के अनुसार थोड़ा बदल सकता है.

इस बार श्रृंगार का सबसे सुंदर और संतुलित विकल्प पीले के साथ सफेद रंग रहेगा. पीला रंग श्रीकृष्ण के पारंपरिक पीतांबर का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शुक्र के शुभ प्रभाव, पवित्रता और सौम्यता को दिखाता है. महंगे आभूषणों से अधिक जरूरी है कि श्रृंगार साफ, सरल और प्रेम से किया गया हो.

FAQ

जन्माष्टमी 2026 कब है?
जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी.

जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को किस रंग के वस्त्र पहनाएं?
बाल गोपाल को पारंपरिक पीले वस्त्र पहनाए जा सकते हैं. वर्ष 2026 के शुक्र गोचर को देखते हुए पीले के साथ सफेद या क्रीम रंग भी शामिल किया जा सकता है.

भगवान कृष्ण को पीला रंग क्यों पहनाया जाता है?
भगवान कृष्ण को पीतांबरधारी कहा जाता है. पीला रंग ज्ञान, शुभता, प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

सफेद रंग का शुक्र से क्या संबंध है?
ज्योतिष में सफेद रंग को शुक्र से जोड़ा जाता है. यह सौम्यता, पवित्रता, सुंदरता और सुख-संपन्नता का प्रतीक माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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