Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममहल नहीं, गोशाला में हुआ था कान्हा का नामकरण, कंस से जुड़ा था बड़ा राज

महल नहीं, गोशाला में हुआ था कान्हा का नामकरण, कंस से जुड़ा था बड़ा राज

Lord Krishna Naming Ceremony: 4 सितंबर को बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कान्हा के जन्म के अलावा उनके नामकरण की कहानी भी रोचक है, आखिर क्यों गुप्त तरीके से हुआ श्रीकृष्ण का नामकरण जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी. द्वापर युग में बाल गोपल के जन्म की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी लेकिन क्या आप कान्हा के नामकरण की रोचक कहानी जानते हैं.

लड्डू गोपाल का नामकरण किसी राजमहल में भव्य आयोजन के साथ नहीं हुआ था ? श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार ये संस्कार बेहद गुप्त तरीके से कराया गया था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मथुरा का अत्याचारी राजा कंस.

श्रीकृष्ण के नामकरण से जुड़ा रहस्य

कथा के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के यहां मथुरा की कारागार में हुआ. कंस को आकाशवाणी से पता चल चुका था कि देवकी का आठवां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा. इसलिए कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा आए. श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में वसुदेव के कृष्ण को नंद के घर ले जाने और वहां यशोदा की शय्या पर उन्हें रखने का वर्णन मिलता है.

गोकुल पहुंचने के बाद नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया. भागवत में नंद के घर हुए जन्मोत्सव और वैदिक मंत्रों के साथ जातकर्म संस्कार का भी उल्लेख है. बाद में कृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार की बारी आई.

इसी दौरान यदुवंश के कुलपुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पहुंचे. नंद बाबा ने उनसे अपने दोनों बालकों के संस्कार और नामकरण का अनुरोध किया लेकिन गर्गाचार्य ने एक बड़ी चिंता जताई. वे यदुवंश के पुरोहित के रूप में प्रसिद्ध थे. यदि वे खुले तौर पर नंद के घर दोनों बच्चों का संस्कार करते तो कंस को संदेह हो सकता था कि ये बच्चे वास्तव में वसुदेव और देवकी से जुड़े हैं. भागवत में गर्गाचार्य स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा होने पर कंस कृष्ण को देवकी-वसुदेव का पुत्र समझकर उन्हें मारने का प्रयास कर सकता है.

इसी कारण नामकरण को गुप्त रखा गया. नंद बाबा ने गर्गाचार्य से कहा कि वे किसी को बताए बिना, उनके घर की गौशाला में वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार करें. इसके बाद भागवत के श्लोक 10.8.11 में कहा गया है कि गर्गाचार्य ने दोनों बालकों का नामकरण गूढो रहसि, यानी गुप्त रूप से और एकांत स्थान में किया.

गर्गाचार्य ने रोहिणी के पुत्र का नाम राम बताया और उनके असाधारण बल के कारण उन्हें बल तथा बलदेव कहा. इसके बाद नंद के पुत्र के लिए उन्होंने कृष्ण नाम बताया. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह बालक पहले अनेक रूपों और वर्णों में प्रकट हो चुका है और विद्वान इसे वासुदेव नाम से भी जानते हैं. गर्गाचार्य ने नंद को कृष्ण के दिव्य स्वरूप और भविष्य के बारे में संकेत तो दिए, लेकिन सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया.

FAQ

क्या गर्गाचार्य ने नामकरण के समय कंस से कृष्ण का सच छिपाया था?
हां, नामकरण को गुप्त रखने की मुख्य वजह यही थी कि कंस को कृष्ण की वास्तविक पहचान का पता न चले. गर्गाचार्य ने नंद को सावधानी बरतने की सलाह दी थी.

गर्गाचार्य ने कृष्ण के नामकरण में कौन-सा बड़ा संकेत दिया था?
उन्होंने बताया कि यह बालक पहले भी अलग-अलग रूपों और वर्णों में प्रकट हो चुका है. इस बार इसका वर्ण श्याम है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा.

क्या नामकरण के समय ही कृष्ण की दिव्यता का संकेत मिल गया था?
हां. गर्गाचार्य ने नंद को बताया कि कृष्ण साधारण बालक नहीं हैं और उनकी विशेष शक्तियों का संकेत दिया. हालांकि यह बात सार्वजनिक नहीं की गई.

कृष्ण के नामकरण में ‘वासुदेव’ नाम का क्या रहस्य था?
गर्गाचार्य ने कहा कि विद्वान इस बालक को वासुदेव नाम से भी जानते हैं. यह संकेत बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कृष्ण वास्तव में वसुदेव के पुत्र थे और उनकी पहचान कंस से छिपाई जा रही थी.

आधी रात मंदिर जाना संभव नहीं? घर पर ऐसे मनाएं कृष्ण जन्म

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Krishna Ji Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
महल नहीं, गोशाला में हुआ था कान्हा का नामकरण, कंस से जुड़ा था बड़ा राज
महल नहीं, गोशाला में हुआ था कान्हा का नामकरण, कंस से जुड़ा था बड़ा राज
धर्म
Dahi Handi 2026: दही हांडी 5 या 6 सितंबर किस दिन है, कान्हा के जन्म के बाद क्यों मनाते ये पर्व
दही हांडी 5 या 6 सितंबर किस दिन है, कान्हा के जन्म के बाद क्यों मनाते ये पर्व
धर्म
Bhog Expiry Date: जन्माष्टमी की खरीदारी में न करें जल्दबाजी, भोग के पैकेट पर देखें ये 7 चीजें
जन्माष्टमी की खरीदारी में न करें जल्दबाजी, भोग के पैकेट पर देखें ये 7 चीजें
धर्म
कृष्ण जन्माष्टमी 2026 कब है ? जाने पूजा का शुभ मुहूर्त, तिथि तथा व्रत का नियम
Krishna Janmashtami 2026: 4 सितंबर को मनेगा कान्हा का जन्मोत्सव; जानें शुभ मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र और पूजा विधि
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट, जानें अब क्या होगा?
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट
ट्रेंडिंग
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget