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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआधी रात मंदिर जाना संभव नहीं? घर पर ऐसे मनाएं कृष्ण जन्म

आधी रात मंदिर जाना संभव नहीं? घर पर ऐसे मनाएं कृष्ण जन्म

Janmashtami 2026: 4 सितंबर को जन्माष्टमी है. इस दिन रात 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मंदिर में मनाया जाता है, कुछ कारण से मंदिर न जा पाएं तो घर में कैसे मनाएं रात को कृष्ण जन्मोत्सव जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव आधी रात को मनाने की परंपरा है. कई भक्त इस अवसर पर मंदिर जाकर कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, स्वास्थ्य या किसी अन्य वजह से हर किसी के लिए रात में मंदिर जाना संभव नहीं होता.

ऐसी स्थिति में मंदिर न जा पाने की चिंता करने के बजाय घर में कान्हा की सुंदर झांकी सजाएं, परिवार के साथ जन्मोत्सव मनाएं और भगवान श्रीकृष्ण से सुख-शांति एवं परिवार की मंगलकामना करें. 4 सितंबर को है जन्माष्टमी.

मंदिर न जा पाएं तो घर में ऐसे मनाए कृष्ण जन्मोत्सव

  • निशीथ काल में रात 12 बजे सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें. दीपक जलाकर गणेश जी और अपने इष्ट देव का स्मरण करें.
  • इसके बाद बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें.
  • अभिषेक के बाद भगवान को साफ वस्त्र पहनाएं. उन्हें मुकुट, मोरपंख, बांसुरी और अन्य उपलब्ध पूजा सामग्री से सजाएं. इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित करें.

जन्म के समय करें शंख और घंटी का नाद

  • भगवान के जन्म का समय होने पर शंख और घंटी बजाकर जन्मोत्सव मनाया जाता है.
  • इसके बाद श्रीकृष्ण की आरती करें और भगवान को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल तथा अन्य सात्विक भोग लगाएं.
  • परिवार के सभी सदस्य मिलकर ‘नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’ गीत गाएं.

घर में ऐसे सजाएं कान्हा की झांकी

  • सबसे पहले पूजा स्थल या घर के किसी साफ स्थान की अच्छी तरह सफाई करें.
  • एक छोटी चौकी पर पीला, लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर बाल गोपाल को विराजमान करें.
  • झांकी के लिए आप झूला, पालना, मोरपंख, बांसुरी, फूल और छोटे मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • अगर घर में जगह हो तो कान्हा की झांकी में गोकुल या नंद भवन जैसा छोटा दृश्य भी बनाया जा सकता है.
  • इसके लिए मिट्टी के छोटे बर्तन, मटकी, गाय-बछड़े की छोटी प्रतिमाएं और फूलों का इस्तेमाल करें.
  • जन्म के समय परिवार के सदस्य मिलकर पालना झुला सकते हैं. इस दौरान कृष्ण जन्म से जुड़े भजन और पारंपरिक गीत गाए जा सकते हैं.

जन्माष्टमी पर खीरा काटने की विधि

  • पूजा के लिए ताजा, साफ और बिना कटा हुआ खीरा लें.
  • खीरे को धोकर भगवान श्रीकृष्ण की झांकी या पूजा स्थान पर रखें.
  • खीरे के ऊपरी हिस्से में छोटा-सा कट लगाकर उसमें भगवान बाल कृष्ण की छोटी प्रतिमा या लड्डू गोपाल के प्रतीक को रखने की परंपरा कुछ स्थानों पर है.
  • निशीथ काल में कृष्ण जन्म के समय मंत्र, भजन और आरती के साथ खीरे को काटने की रस्म की जाती है.
  • इसे प्रतीकात्मक रूप से श्रीकृष्ण के जन्म और कारागार से उनके प्राकट्य से जोड़ा जाता है.
  • इसके बाद भगवान को माखन-मिश्री, फल आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें.

FAQs

1. क्या जन्माष्टमी पर घर में झांकी सजाना जरूरी है?
नहीं, झांकी सजाना अनिवार्य नहीं है. श्रद्धा के अनुसार केवल बाल गोपाल की पूजा, भोग और आरती से भी जन्मोत्सव मना सकते हैं.

2. झांकी में गोकुल का दृश्य कैसे बनाएं?
छोटी मटकी, माखन की हांडी, गाय-बछड़े की प्रतिमा, पालना और फूलों की सजावट से घर में गोकुल जैसा दृश्य बनाया जा सकता है.

3. क्या जन्माष्टमी पर बच्चों को झांकी सजाने में शामिल कर सकते हैं?
हां, बच्चों को फूल सजाने, पालना तैयार करने और कृष्ण भजन गाने में शामिल करना भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और धार्मिक संस्कारों को बढ़ाने का अच्छा माध्यम हो सकता है.

4. जन्म के बाद कान्हा को कौन-सा भोग लगाएं?
भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री, पंजीरी, फल, दूध से बनी मिठाई और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगा सकते हैं. भोग में तुलसी दल रखना भी शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Sep 2026 07:40 AM (IST)
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Krishna Ji Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026
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