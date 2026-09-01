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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबांके बिहारी की मंगला आरती साल में केवल जन्माष्टमी पर क्यों? रात 2 बजे दर्शन के पीछे छिपी है खास परंपरा

बांके बिहारी की मंगला आरती साल में केवल जन्माष्टमी पर क्यों? रात 2 बजे दर्शन के पीछे छिपी है खास परंपरा

Banke Bihari Mandir: बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती जन्माष्टमी की विशेष सेवा है, जो साल में सिर्फ एक बार की जाती है, आखिर क्या है वजह कि साल में सिर्फ एक बार ही ये आरती होती है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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Banke Bihari Mandir: वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अपने आप में बेहद खास होता है. देशभर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के बाद मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की परंपरा सबसे अलग है.

यहां मंगला आरती साल में केवल एक बार, जन्माष्टमी की रात के बाद ही होती है. मंदिर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में महाभिषेक के बाद करीब 2 बजे से विशेष दर्शन शुरू होते हैं और मंगला आरती लगभग 3:30 बजे की जाती है.

मंगला आरती क्या है, इसका महत्व

सनातन परंपरा में मंगला आरती का अर्थ है भगवान को सुबह प्रेमपूर्वक जगाना और दिन की पहली सेवा करना. आमतौर पर यह सूर्योदय से पहले की जाती है. लेकिन बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को बाल स्वरूप में मानकर उनकी सेवा की जाती है इसलिए यहां उनकी दिनचर्या भी एक बालक की तरह मानी जाती है समय पर भोग, विश्राम और सेवा.

जन्माष्टमी के अलावा क्यों नहीं होती मंगला आरती

बांके बिहारी मंदिर की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आम दिनों में ठाकुर जी को सुबह बहुत जल्दी जगाकर मंगला आरती नहीं की जाती. ब्रज की लोक आस्था में इसका संबंध निधिवन की रात्रिकालीन रासलीला से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि ठाकुर जी रात में निधिवन में रास रचाने जाते हैं और देर रात लौटकर विश्राम करते हैं इसलिए सुबह उन्हें जगाना उचित नहीं माना जाता. हालांकि ये धार्मिक मान्यता है.

फिर जन्माष्टमी पर क्यों खुलते हैं रात में पट?

  • जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य का उत्सव है. इसलिए इस दिन ठाकुर जी की सेवा पद्धति में विशेष बदलाव होता है.
  • मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जन्माष्टमी की रात शयन आरती के बाद ठाकुर जी विश्राम करते हैं.
  • मध्यरात्रि में गर्भगृह में महाभिषेक होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक किया जाता है.
  • इसके बाद उन्हें विशेष वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं. फिर करीब अभिषेक के बाद दर्शन शुरू होते हैं.
  • यही कारण है कि जन्माष्टमी की रात होने वाला दर्शन सामान्य सुबह के दर्शन से बिल्कुल अलग माना जाता है.
  • भक्त अपने आराध्य के जन्मोत्सव के तुरंत बाद बालकृष्ण के रूप में दर्शन करते हैं.

निधिवन और कान्हा का संबंध

निधिवन श्रीकृष्ण और राधा की रासलीला का प्रमुख स्थल रहा है. यहां लगे तुलसी के पौधों को भी भक्त विशेष श्रद्धा से देखते हैं और मान्यता है कि रात में ये गोपियों का स्वरूप धारण करते हैं. निधिवन में स्थित रंग महल को लेकर मान्यता है कि रात्रि में राधा-कृष्ण यहां विश्राम करते हैं. इसी वजह से सूर्यास्त के बाद निधिवन के अंदर किसी के रुकने की परंपरा नहीं है.

FAQs

1. बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक बार क्यों होती है?
बाल स्वरूप ठाकुर जी को रात में विश्राम कराने की मान्यता के कारण सामान्य दिनों में उन्हें सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता, जबकि जन्माष्टमी पर विशेष मंगला आरती की जाती है.

2. जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में रात में दर्शन क्यों होते हैं?
जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में श्रीकृष्ण का महाभिषेक और विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद भक्तों के लिए विशेष दर्शन खोले जाते हैं.

3. बांके बिहारी जी की मंगला आरती का क्या महत्व है?
मंगला आरती भगवान को प्रातः जगाने और दिन की पहली सेवा करने की परंपरा है, जन्माष्टमी पर यह श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद होने वाली विशेष सेवा मानी जाती है.

4. क्या हर भक्त बांके बिहारी जी की मंगला आरती के दर्शन कर सकता है?
मंगला आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रवेश और भीड़ की व्यवस्था मंदिर प्रशासन के निर्देशों के अनुसार होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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Banke Bihari Mandir Janmashtami 2026 Mangla Arti
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