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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकानपुर ISKCON में जन्माष्टमी पर राधा-कृष्ण के लिए करीब पांच लाख रुपये के विशेष परिधान तैयार हो रहे हैं

कानपुर ISKCON में जन्माष्टमी पर राधा-कृष्ण के लिए करीब पांच लाख रुपये के विशेष परिधान तैयार हो रहे हैं

कानपुर ISKCON में जन्माष्टमी की भव्य तैयारी, ₹5 लाख की विशेष पोशाक में दर्शन देंगे राधा-माधव. वृंदावन के कारीगरों की नायाब कारीगरी और विदेशी फूलों से महकेगा मंदिर परिसर.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:06 AM (IST)
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Janmashtami 2026, Kanpur Iskcon Temple: कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित ISKCON मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां इस बार बेहद खास हैं. मंदिर में हर साल भक्तों का तांता लगता है, लेकिन इस बार का आकर्षण कुछ अलग ही होने वाला है. इस साल श्री राधा-माधव के लिए करीब 5 लाख रुपये की लागत से एक विशेष शाही पोशाक तैयार कराई जा रही है.

हर साल की तरह इस बार भी पोशाक की तैयारी किसी सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और महीनों की लगन के साथ की जा रही है. मंदिर प्रबंधन से जुड़े सेवादारों के मुताबिक, यह परिधान सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि भक्तों के प्रेम और आस्था का प्रतीक है.

हाथ की बारीक कारीगरी और महीनों की मेहनत

इस खास पोशाक को तैयार करने के लिए वृंदावन और बंगाल के अनुभवी कारीगर पिछले कई हफ्तों से दिन-रात जुटे हैं.

प्योर सिल्क और वेलवेट का इस्तेमाल: पोशाक का बेस तैयार करने के लिए शुद्ध कच्चा रेशम और खास मखमली कपड़े का चुनाव किया गया है, ताकि विग्रह पर इसकी चमक स्वाभाविक और सौम्य दिखे.

जरदोजी और धागों का जादू: कारीगरों ने पारंपरिक जरदोजी और जरी का बारीक काम किया है. इसमें मोरपंख, कमल के फूल और पारंपरिक बेल-बूटों की नक्काशी उभारी गई है.

नग और मोतियों की चमक: पोशाक की किनारी और मुख्य हिस्सों में बारीक मोतियों के साथ चमकदार स्टोन टांके गए हैं, जो आरती की रोशनी में बेहद अलौकिक दिखेंगे.

मैचिंग आभूषण और पगड़ी: राधा रानी के लहंगे और ठाकुर जी की धोती-कुर्ते के साथ उनके मुकुट, पटका और बांसुरी की सजावट भी इसी रंग और डिजाइन में तैयार की गई है.

मंदिर में क्या-क्या होगा खास?

जन्माष्टमी की रात जब भगवान यह दिव्य पोशाक पहनकर भक्तों के सामने आएंगे, तो नजारा देखने लायक होगा. इसके अलावा भी मंदिर में कई बड़े आयोजन रखे गए हैं:

  • विदेशी फूलों से महकेगा गर्भगृह: ठाकुर जी के विग्रह के आसपास विशेष फूल बंगला सजाया जाएगा. इसके लिए बेंगलुरु और कोलकाता से ताजे रजनीगंधा, गुलाब और आर्किड मंगाए जा रहे हैं.
  • पंचामृत से महाभिषेक: रात 12 बजे कान्हा के प्राकट्य के समय दूध, दही, शहद, घी और फलों के रस से महाभिषेक संपन्न होगा.
  • 56 भोग का नैवेद्य: अभिषेक के तुरंत बाद भगवान को छप्पन भोग अर्पित किया जाएगा, जिसे बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा.

श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

जन्माष्टमी पर लाखों लोगों के आने की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर में कतारबद्ध दर्शन के लिए वाटरप्रूफ शेड और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. बुजुर्गों के लिए विशेष लाइन और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी तैयार रहेगा.

सुबह मंगला आरती से शुरू होकर दर्शन का यह सिलसिला देर रात महाआरती तक लगातार चलेगा. अगर आप भी कान्हा के इस नए और मनमोहक रूप को देखना चाहते हैं, तो कानपुर इस्कॉन की यह छटा इस बार अपनी आंखों से देखने का मौका न चूकें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 02 Sep 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
ISKCON Temple Krishna Janmashtami 2026 ISKCON Kanpur Radha Krishna Poshak Radha Madhav
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