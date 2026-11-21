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Mantra Jaap Mala: 10 मालाएं, उनके अनोखे फल और जाप के 6 सबसे जरूरी नियम
Mantra Jaap Mala: सनातन धर्म और ज्योतिष में मंत्र जाप के लिए अलग अलग मालाओं का विशेष महत्व है. जानें किस देवी देवता के लिए कौन सी माला है शुभ, और जाप करते समय किन गलतियों से बचना जरूरी है.
मंत्र जाप माला
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Published at : 21 Nov 2026 07:25 AM (IST)
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