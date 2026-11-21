कमलगट्टे की माला (Kamalgatta Mala): अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी का जाप करें. यह माला घर में सुख-समृद्धि और वैभव को आकर्षित करने के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है.