Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में संचरण करेंगे. द्वितीय भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी और धन संचय के नए अवसर लेकर आएगी.

लेकिन, गोचर में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष दोष कार्यस्थल पर विरोधियों की सक्रियता या प्रतिस्पर्धा का हल्का तनाव दे सकता है, लेकिन दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे शुभ योग आपके आत्मविश्वास और व्यावसायिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Strength & Media Gains)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद संतोषजनक रहने वाला है. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से मीडिया, जनसंपर्क और मार्केटिंग से जुड़े व्यवसाय में शानदार उपलब्धियां हासिल होंगी. जो लोग पैतृक (पेरेंटल) बिजनेस संभाल रहे हैं, उनके लिए दिन विशेष लाभकारी रहेगा.

नए व्यापारियों को अपनी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखें. हालांकि, बाजार में प्रतिस्पर्धियों (कॉम्पिटिटर्स) की गतिविधियां आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर आगे बढ़ें.

करियर और नौकरी (Career Clarity & Workplace Caution)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज आत्ममंथन और आगे बढ़ने का समय है. आप अपने करियर में अपनी वास्तविक रुचि और क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य को और बेहतर दिशा दे सकें. युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी और उच्च अधिकारियों से मनचाही मदद भी प्राप्त होगी.

बस एक बात का ध्यान रखें आज कार्यस्थल पर आपके विरोधी काफी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में उनके बहकावे में आकर या उनकी वजह से अपने सीनियर्स से उलझने की गलती बिल्कुल न करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Bonding & Rest Alert)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद है. यह समय अपने परिवार को समर्पित करने का है; अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और दूर रह रहे रिश्तेदारों से फोन पर लंबी व आत्मीय बातचीत होगी.

स्वास्थ्य और फिटनेस की बात करें तो इस वीकेंड पर खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) को अत्यधिक अभ्यास के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस के साथ-साथ पर्याप्त आराम को भी प्राथमिकता दें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 8

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि के स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनिदेव हैं और आज शनिवार का दिन भी है, इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी गरीब या जरूरतमंद को काले वस्त्र, काले तिल या सरसों के तेल का दान करें; इससे विष दोष का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और आर्थिक व व्यावसायिक तरक्की सुनिश्चित होगी.

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