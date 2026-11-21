Aaj Ka Meen Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेंगे. आपकी राशि में चंद्रमा की यह उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार और आकर्षण लेकर आएगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे.

हालांकि, आपकी ही राशि में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष दोष पारिवारिक मोर्चे पर कुछ मतभेद या मन में हल्की उलझन दे सकता है, लेकिन दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे शुभ योग आपके व्यावसायिक मार्ग की बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा आपकी ही राशि (मीन) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Ancestral Responsibility & Due Diligence)

व्यापारियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहने वाला है. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी. यदि आप किसी नए कारोबार या प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें और उस पर गहन रिसर्च अवश्य कर लें.

जो लोग पुश्तैनी (एंसेस्ट्रल) बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज परिवार की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसे आप अपनी सूझबूझ से बखूबी निभा भी लेंगे. बस अपने कर्मचारियों और साझेदारी से जुड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखें.

करियर और नौकरी (Integrity Appreciation & Minor Delays)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. कार्यस्थल पर कुछ अपेक्षित और जरूरी कार्यों में विलंब हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ी मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है.

हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है किसी सहकर्मी या एम्प्लॉई की सलाह आज आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. आपकी ईमानदारी और अनुशासित कार्यप्रणाली उच्च अधिकारियों को बेहद पसंद आएगी, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Grounded Romance & Big Stage Opportunity)

पारिवारिक जीवन में आज कुछ समस्याएं और वैचारिक मतभेद बने रह सकते हैं, इसलिए घर के बड़ों से संवाद करते समय धैर्य रखें. प्रेम जीवन में आज उत्साह और जिंदादिली के पल आएंगे; रिश्तों में आगे जरूर बढ़ें, लेकिन भावनाओं में बहकर वास्तविकता से दूर न जाएं.

खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) के लिए आज का दिन किसी सपने के सच होने जैसा हो सकता है उन्हें किसी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि में बन रहे चंद्रमा-शनि के विष दोष की शांति के लिए आज शनिवार के दिन भगवान शिव और शनिदेव की संयुक्त आराधना करें. सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी गरीब या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या गुड़-चने का दान करें; इससे मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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