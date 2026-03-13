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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHastrekha: क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली? अपनी हथेलियों में तलाशें सत्ता, संपत्ति और सम्मान दिलाने वाला दुर्लभ 'राजयोग'!

Hastrekha: क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली? अपनी हथेलियों में तलाशें सत्ता, संपत्ति और सम्मान दिलाने वाला दुर्लभ 'राजयोग'!

Rajyog Hastrekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में सूर्य, गुरु या मंगल पर्वत उभरे हों, रेखाएं साफ हों और छोटी उंगली लंबी हो, तो यह राजयोग और अचानक सफलता का संकेत माना जाता है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 14 Mar 2026 03:31 AM (IST)
Rajyog Hastrekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में सूर्य, गुरु या मंगल पर्वत उभरे हों, रेखाएं साफ हों और छोटी उंगली लंबी हो, तो यह राजयोग और अचानक सफलता का संकेत माना जाता है.

क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली?

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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के हाथों में राजयोग नहीं होता, कुछ लोगों की हथेली में ऐसे संकेत पाए जाते हैं जो विशेष सफलता और सम्मान का संकेत देते हैं. राजयोग को आमतौर पर जीवन में अचानक मिलने वाली उपलब्धियों, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति से जोड़ा जाता है.
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के हाथों में राजयोग नहीं होता, कुछ लोगों की हथेली में ऐसे संकेत पाए जाते हैं जो विशेष सफलता और सम्मान का संकेत देते हैं. राजयोग को आमतौर पर जीवन में अचानक मिलने वाली उपलब्धियों, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति से जोड़ा जाता है.
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हस्तरेखा विज्ञान में अनामिका उंगली के पास से निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर झुकते हुए गुरु पर्वत तक जाने वाली रेखा को महत्वपूर्ण माना जाता है. यह संकेत बताता है कि व्यक्ति नेतृत्व क्षमता के साथ सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में अचानक उभर सकता है.
हस्तरेखा विज्ञान में अनामिका उंगली के पास से निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर झुकते हुए गुरु पर्वत तक जाने वाली रेखा को महत्वपूर्ण माना जाता है. यह संकेत बताता है कि व्यक्ति नेतृत्व क्षमता के साथ सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में अचानक उभर सकता है.
Published at : 13 Mar 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Palmistry Hast Rekha Pamangal Parvat

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