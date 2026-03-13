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Hastrekha: क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली? अपनी हथेलियों में तलाशें सत्ता, संपत्ति और सम्मान दिलाने वाला दुर्लभ 'राजयोग'!
Rajyog Hastrekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में सूर्य, गुरु या मंगल पर्वत उभरे हों, रेखाएं साफ हों और छोटी उंगली लंबी हो, तो यह राजयोग और अचानक सफलता का संकेत माना जाता है.
क्या आप भी हैं जन्मजात भाग्यशाली?
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Published at : 13 Mar 2026 11:35 PM (IST)
Tags :Palmistry Hast Rekha Pamangal Parvat
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प्रेम कुमारJournalist
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