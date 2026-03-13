हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के हाथों में राजयोग नहीं होता, कुछ लोगों की हथेली में ऐसे संकेत पाए जाते हैं जो विशेष सफलता और सम्मान का संकेत देते हैं. राजयोग को आमतौर पर जीवन में अचानक मिलने वाली उपलब्धियों, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति से जोड़ा जाता है.