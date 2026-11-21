Aaj Ka Makar Rashifal 21 November 2026: आज शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, साहस, संवाद और छोटे भाई-बहनों के भाव में संचरण करेंगे. तृतीय भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और भाई-बहनों के साथ आपके रिश्तों में नई मिठास लेकर आएगी.

हालांकि, गोचर में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला विष दोष दोपहर बाद किसी सहकर्मी के व्यवहार के कारण थोड़ा भावनात्मक तनाव दे सकता है, लेकिन दिन में बनने वाले वाशि, सुनफा, परिजात और सिद्धि जैसे शुभ योग आपके व्यावसायिक और निजी जीवन में बेहतरीन संतुलन बनाए रखेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 21 November 2026)

दिनांक: 21 नवंबर 2026, शनिवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा और शनि की युति से विष दोष का निर्माण हो रहा है

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (New Ventures & Business Travel)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगतिशील और अनुकूल साबित होगा. यदि आप कारोबार से जुड़ी कोई नई योजना लागू करना चाहते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ है.

बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा के दौरान आपको अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जो भविष्य में फायदेमंद रहेगा. वहीं, जो लोग पुश्तैनी (एंसेस्ट्रल) व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे किसी नए प्रयोग के बजाय वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखकर आगे बढ़ें.

करियर और नौकरी (Composure & Work-Life Balance)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शांत रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करने और हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करने का है. आप अपनी सूझबूझ से सभी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने में सक्षम रहेंगे.

हालांकि, दोपहर के बाद कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी (कोवर्कर) का रूखा व्यवहार आपके मन को थोड़ी चोट पहुंचा सकता है, इसलिए भावनाओं में बहने से बचें. अच्छी बात यह है कि आप आज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच शानदार तालमेल बैठाने में सफल रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Care & Fitness Inspiration)

पारिवारिक जीवन आज बेहद सुखद रहेगा. छोटे भाई-बहनों के बीच प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी. इस वीकेंड पर आप अपने परिवार के हर सदस्य की जरूरतों और खुशियों का खास ख्याल रखेंगे, जो आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा.

सिद्धि योग के प्रभाव से खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) की फिटनेस और ऊर्जा का स्तर शानदार रहेगा, जिससे वे अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

शनिवार विशेष अचूक उपाय

आपकी राशि के स्वामी स्वयं कर्मफल दाता शनिदेव हैं और आज शनिवार का दिन भी है, इसलिए शनिदेव की आराधना आपको हर चुनौती से बचाएगी. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद या सफाई कर्मचारी को काले तिल, उड़द की दाल या भोजन का दान करें; इससे विष दोष का नकारात्मक असर शांत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

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