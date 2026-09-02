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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय

4 सितंबर को जन्माष्टमी, पर व्रत और पारण में न करें यह गलती, पंचांग से समझें सही समय

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर को है, इसके व्रत पारण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना है कि आधी रात या फिर अगले दिन कब खोलना चाहिए व्रत, यहां जान लें नियम और मुहूर्त

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी इस वर्ष 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा. जन्माष्टमी पर भक्त दिनभर व्रत रखते हैं और रात में निशीथ काल में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन व्रत के पारण यानी व्रत खोलने के समय को लेकर रहता है.

कई लोग आधी रात में पूजा और जन्मोत्सव के तुरंत बाद भोजन कर लेते हैं, जबकि धर्मशास्त्रीय गणना में पारण का समय तिथि और नक्षत्र की स्थिति से जुड़ा होता है. ऐसे में जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्या है नियम, मुहूर्त.

जन्माष्टमी पर पारण कब करें?

पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि 4 सितंबर की रात तक और रोहिणी नक्षत्र 4 सितंबर की रात तक रहने की गणना है इसलिए धर्मशास्त्रीय पद्धति में व्रत का पारण 5 सितंबर 2026 को सूर्योदय के बाद किया जाएगा, इस समय अष्टमी और रोहिणी दोनों समाप्त हो चुके होंगे.

पारण का समय: 5 सितंबर को सुबह 6.01 मिनट के बाद (पारण के दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय से पहले समाप्त हो गये)

आधी रात के बाद व्रत खोलना सही है या नहीं?

यही जन्माष्टमी के पारण से जुड़ी सबसे बड़ी उलझन है. आज के दौर में कई स्थानों पर भक्त निशीथ काल में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, पूजा और आरती के बाद आधी रात में ही व्रत खोल लेते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रीय नियम के अनुसार अगले दिन सूर्योदय के बाद अष्टमी और रोहिणी की स्थिति देखकर पारण करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है.

अगर आप रात में पारण कर रहे हैं तो रात 12.43 मिनट के बाद का मुहूर्त है.

पारण कैसे करें?

  • सुबह स्नान करके भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करें.
  • घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करें. बाल गोपाल को भोग लगाएं.
  • इसके बाद तुलसी दल सहित भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं.
  • पारण के लिए बहुत भारी या तला-भुना भोजन करने के बजाय शुरुआत फल, दूध, मखाना, दही या हल्के सात्त्विक आहार से करना बेहतर माना जाता है. इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार भोजन किया जा सकता है.

जन्माष्टमी व्रत में किन गलतियों से बचें?

  • व्रत के दिन क्रोध, झूठ, कटु वाणी, विवाद और किसी को कष्ट देने से बचें. मन को भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लगाएं.
  • फलाहार व्रत रखने वाले भक्त अनाज और सामान्य भोजन से परहेज करते हैं. फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना आदि अपनी परंपरा के अनुसार ले सकते हैं.
  • जन्माष्टमी के व्रत में मांसाहार, अंडा, शराब आदि से पूर्ण परहेज किया जाता है. फलाहार में भी सात्त्विक सामग्री का प्रयोग करें.
  • निर्जल व्रत हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है. स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दवा, गर्भावस्था, अधिक उम्र या कमजोरी होने पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.
  • श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी दल विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. स्वच्छ और उचित तरीके से तुलसी अर्पित करें.
  • श्रीकृष्ण नाम जप, भगवद्गीता या श्रीकृष्ण से संबंधित स्तोत्र-पाठ करना व्रत की आध्यात्मिक भावना के अनुरूप है.
  • जन्माष्टमी पर निशीथ काल में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. इस दौरान पूजा, आरती और भोग की तैयारी रखें.

FAQ

1. जन्म और पारण अलग मुहूर्त
कृष्ण जन्म निशीथ काल में मनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी समय व्रत खोलें. जन्मोत्सव और पारण के मुहूर्त अलग होते हैं.

2. रोहिणी नक्षत्र का महत्व
श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी में अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

3. रात में या अगले दिन पारण?
अलग-अलग परंपराओं में दोनों नियम मिलते हैं. कहीं जन्मोत्सव के बाद रात में पारण होता है, जबकि धर्मशास्त्रीय गणना में अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण का नियम माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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Krishna Ji Janmashtami 2026
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