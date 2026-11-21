Tirupati Balaji: जब सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और तिरुमाला की पहाड़ियों पर घना अंधेरा छाया रहता है, तब विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी (श्री वेंकटेश्वर स्वामी) मंदिर के अंदर एक खास हलचल शुरू होती है. पूरे साल में यह इकलौता दिन होता है, जब भगवान का एक बेहद शक्तिशाली और 'उग्र' रूप पुरानी परंपरा को निभाने के लिए मंदिर के गर्भगृह से बाहर आता है.

आमतौर पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले करोड़ों श्रद्धालु मंदिर की मुख्य मूर्ति या फिर शांत स्वभाव वाले 'भगवान मलयप्पा स्वामी' की मूर्ति ही देख पाते हैं. लेकिन कार्तिक महीने की कैशिका द्वादशी (Kaisika Dwadashi) की सुबह एक ऐसी अनोखी कहानी से जुड़ी है, जिसमें गहरी आस्था, रहस्य और सदियों पुराना नियम छिपा है.

जब सूरज की किरण पड़ते ही लग गई थी भयानक आग

इस अनोखी परंपरा के पीछे 14वीं सदी की एक पुरानी घटना और मान्यता जुड़ी हुई है. मंदिर के नियमों और इतिहास के मुताबिक, 14वीं सदी से पहले बड़े त्योहारों पर भगवान वेंकटेश्वर की जिस मूर्ति को नगर में घुमाने (शोभायात्रा) के लिए बाहर निकाला जाता था, वह 'भगवान उग्र श्रीनिवास' की ही थी.

मान्यता है कि उस दौर में एक बार जब भगवान उग्र श्रीनिवास की यात्रा निकाली जा रही थी, तब दिन निकलने पर सूरज की किरणें सीधे उनकी मूर्ति पर पड़ गईं. इसके तुरंत बाद पूरे इलाके में भयानक आग लग गई, जिससे आसपास के कई घर और संपत्ति जलकर राख हो गए. इस घटना से डरकर गांव के लोगों और पुजारियों ने भगवान से शांत होने की प्रार्थना की.

अंधेरे में निकलती है सवारी, सूरज निकलने से पहले होती है वापसी

कहा जाता है कि इस घटना के बाद मंदिर के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया. बड़े उत्सवों के लिए भगवान के शांत स्वरूप 'श्री मलयप्पा स्वामी' को बाहर ले जाने की परंपरा शुरू हुई, जबकि भगवान उग्र श्रीनिवास के लिए एक कड़ा नियम बनाया गया:

साल में सिर्फ एक बार दर्शन: भगवान उग्र श्रीनिवास पूरे साल में सिर्फ एक दिन, यानी कार्तिक महीने की कैशिका द्वादशी को ही मंदिर से बाहर आते हैं.

सूरज की रोशनी से बचाव: लोगों का मानना है कि अगर सूरज की किरणें इस मूर्ति पर पड़ जाएं, तो भगवान का गुस्सा (उग्र रूप) फिर से जाग सकता है, जिससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है.

सुबह 4:30 से 5:45 का समय: इसी वजह से मंदिर प्रशासन (TTD) के तय समय के अनुसार, कैशिका द्वादशी के दिन सुबह 4:30 बजे से 5:45 बजे के बीच ही भगवान उग्र श्रीनिवास को उनकी पत्नियों, श्रीदेवी और भूदेवी के साथ सोने की पालकी में बिठाकर मंदिर के बाहर की गलियों में घुमाया जाता है. सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से ठीक पहले भगवान की मूर्ति को वापस मंदिर के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है.

अंदर सुनाई जाती है एक सच्चे भक्त की कहानी

भगवान के मंदिर के अंदर लौटने के बाद सुबह 6:00 बजे से 7:30 बजे तक विशेष पूजा होती है. इस दौरान पवित्र ग्रंथ 'कैशिका पुराणम' का पाठ किया जाता है.

यह कहानी भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त 'नाम्पाडुवन' के अटूट विश्वास और ईमानदारी को याद दिलाती है. कथा के अनुसार, नाम्पाडुवन ने एक राक्षस (ब्रह्मराक्षस) को वचन दिया था कि वे मंदिर में भगवान के सामने भजन गाने के बाद उसका भोजन बनने के लिए वापस लौट आएंगे. जब वे अपना वादा निभाने के लिए सच में लौट आए, तो उनकी सच्चाई और भक्ति से खुश होकर भगवान ने न केवल उस राक्षस को श्राप से मुक्त किया, बल्कि नाम्पाडुवन को भी मोक्ष दे दिया.

तिरुमाला की यह खास परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और समय के पक्के नियम के साथ निभाई जाती है. भगवान के इस दुर्लभ रूप की एक झलक पाने के लिए देश-विदेश से भक्त भोर के अंधेरे में ही मंदिर की गलियों में जमा हो जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.