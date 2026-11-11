NSG New Uniform: देश के VIPs की सुरक्षा में तैनात रहने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के ब्लैक कैट कमांडो की वर्दी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भीषण गर्मी और उमस के दौरान कमांडो को होने वाली शारीरिक थकान और हीटस्ट्रोक से बचाने के लिए एनएसजी ने नई ब्रीदेबल यूनिफॉर्म लाने का फैसला किया है. नई वर्दी का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके लिए कपड़े की खरीद शुरू की जाएगी. आइए जानते हैं कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और नई यूनिफॉर्म में क्या-क्या खास सुधार किए गए हैं.

44 डिग्री गर्मी में बेहोश हुए कमांडो के बाद लिया गया फैसला

इस बड़े बदलाव के पीछे अप्रैल 2026 में हुई एक घटना मुख्य वजह बनी. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक NSG कमांडो ड्यूटी के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़े थे. उस दिन तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस था. कमांडो ने सिर से पैर तक ढकने वाली काली ओवरऑल वर्दी के ऊपर करीब 6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट, सिर पर काली बेरेट कैप और कमर पर हथियार पहन रखे थे.

भारी गर्मी और थकावट के कारण उन्हें हीटस्ट्रोक आ गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद NSG की क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडरों और मुख्यालय के विशेषज्ञों ने वर्दी में सुधार पर गंभीरता से विचार किया.

नायको फैब्रिक से बनेगी नई यूनिफॉर्म

NSG ने VIP सुरक्षा टीमों के लिए नायको नाम के खास कपड़े से बनी वर्दी की सिफारिश की है. यह कपड़ा नायलॉन और कॉटन के मिश्रण से तैयार किया जाता है. जहां कॉटन शरीर को ठंडक और आराम देता है, वहीं नायलॉन वर्दी को मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करता है. इस तकनीक के कारण वर्दी पहले के मुकाबले काफी हल्की होगी और कमांडो को तेज धूप में लंबे समय तक खड़े रहने में आसानी होगी.

बेहतर वेंटिलेशन और पसीना सोखने की क्षमता

मौजूदा काली ओवरऑल वर्दी धूप को तेजी से सोखती है और इसमें पसीना बाहर निकलने की गुंजाइश कम रहती है, जिससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है. इसके विपरीत, नई नायको यूनिफॉर्म पूरी तरह हवादार है. यह कपड़ा हवा के आवागमन को बनाए रखता है और शरीर के पसीने व नमी को भाप बनकर आसानी से बाहर निकलने देता है. इससे अत्यधिक गर्मी और उमस भरे मौसम में भी जवानों का शरीर ठंडा रहेगा.

यह भी पढ़ें: Wine Packaging: बियर की तरह वाइन क्यों नहीं आती कैन में, जानें क्या है इसकी वजह?

कोबरा कमांडो पहले से कर रहे हैं इस्तेमाल

NSG की यह नई वर्दी जिस नायको फैब्रिक से बन रही है, उसका इस्तेमाल CRPF के कोबरा कमांडो पहले से कर रहे हैं. कोबरा कमांडो घने जंगलों, कठिन इलाकों और भीषण उमस के बीच ऑपरेशन चलाते हैं, जहां यह कपड़ा बेहद कारगर साबित हुआ है. NSG का लक्ष्य है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कमांडो को यह नई वर्दी मिल जाए.

यह भी पढ़ें: Dry Days in India: भारत में किन दिनों रहती है शराबबंदी, उस दिन यह क्यों नहीं बेची जाती?