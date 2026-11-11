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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNSG New Uniform: कितनी खास है NSG कमांडो की नई यूनिफॉर्म, जानें क्या चीजें हुईं बेहतर?

NSG New Uniform: कितनी खास है NSG कमांडो की नई यूनिफॉर्म, जानें क्या चीजें हुईं बेहतर?

NSG New Uniform: भीषण गर्मी और हीटस्ट्रोक से बचाने के लिए NSG के ब्लैक कैट कमांडो को अब नायलॉन-कॉटन से बनी हल्की व हवादार यूनिफॉर्म मिलेगी, जानें पुरानी वर्दी के मुकाबले इसमें क्या हुए बड़े बदलाव

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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NSG New Uniform: देश के VIPs की सुरक्षा में तैनात रहने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के ब्लैक कैट कमांडो की वर्दी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भीषण गर्मी और उमस के दौरान कमांडो को होने वाली शारीरिक थकान और हीटस्ट्रोक से बचाने के लिए एनएसजी ने नई ब्रीदेबल यूनिफॉर्म लाने का फैसला किया है. नई वर्दी का ट्रायल पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके लिए कपड़े की खरीद शुरू की जाएगी. आइए जानते हैं कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और नई यूनिफॉर्म में क्या-क्या खास सुधार किए गए हैं.

44 डिग्री गर्मी में बेहोश हुए कमांडो के बाद लिया गया फैसला

इस बड़े बदलाव के पीछे अप्रैल 2026 में हुई एक घटना मुख्य वजह बनी. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक NSG कमांडो ड्यूटी के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़े थे. उस दिन तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस था. कमांडो ने सिर से पैर तक ढकने वाली काली ओवरऑल वर्दी के ऊपर करीब 6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट, सिर पर काली बेरेट कैप और कमर पर हथियार पहन रखे थे.

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भारी गर्मी और थकावट के कारण उन्हें हीटस्ट्रोक आ गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद NSG की क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडरों और मुख्यालय के विशेषज्ञों ने वर्दी में सुधार पर गंभीरता से विचार किया.

नायको फैब्रिक से बनेगी नई यूनिफॉर्म

NSG ने VIP सुरक्षा टीमों के लिए नायको नाम के खास कपड़े से बनी वर्दी की सिफारिश की है. यह कपड़ा नायलॉन और कॉटन के मिश्रण से तैयार किया जाता है. जहां कॉटन शरीर को ठंडक और आराम देता है, वहीं नायलॉन वर्दी को मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करता है. इस तकनीक के कारण वर्दी पहले के मुकाबले काफी हल्की होगी और कमांडो को तेज धूप में लंबे समय तक खड़े रहने में आसानी होगी.

बेहतर वेंटिलेशन और पसीना सोखने की क्षमता

मौजूदा काली ओवरऑल वर्दी धूप को तेजी से सोखती है और इसमें पसीना बाहर निकलने की गुंजाइश कम रहती है, जिससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है. इसके विपरीत, नई नायको यूनिफॉर्म पूरी तरह हवादार है. यह कपड़ा हवा के आवागमन को बनाए रखता है और शरीर के पसीने व नमी को भाप बनकर आसानी से बाहर निकलने देता है. इससे अत्यधिक गर्मी और उमस भरे मौसम में भी जवानों का शरीर ठंडा रहेगा.

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कोबरा कमांडो पहले से कर रहे हैं इस्तेमाल

NSG की यह नई वर्दी जिस नायको फैब्रिक से बन रही है, उसका इस्तेमाल CRPF के कोबरा कमांडो पहले से कर रहे हैं. कोबरा कमांडो घने जंगलों, कठिन इलाकों और भीषण उमस के बीच ऑपरेशन चलाते हैं, जहां यह कपड़ा बेहद कारगर साबित हुआ है. NSG का लक्ष्य है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले कमांडो को यह नई वर्दी मिल जाए. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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