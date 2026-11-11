ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'

सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर विवाद शुरू हो गया है. इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आडवाणी की किताब पढ़ने की सलाह दी, जबकि सतीश पूनिया ने सोनिया के त्याग के दावे पर सवाल उठाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को लेकर विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने किताब में प्रधानमंत्री न बनने की बात तो शामिल किया है. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में पिछले 4 दशकों में जो कुछ भी घटा है उसे सोनिया गांधी ने देखा है. 

उसी को किताब में ईमानदारी से उतारने की कोशिश की है. अगर किताब में कुछ बात को जिक्र करना आपको (BJP) को खराब लग रहा है तो आप लालकृष्ण आडवाणी की किताब माई कंट्री माई लाइफ पढ़नी चाहिए. उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है. इस हिसाब से उनपर भी आपको आरोप लगाना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
इंडिया
'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण
'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर अठावले का बड़ा बयान, '...तब शरद पवार की भूमिका से हम सहमत नहीं थे'
सोनिया गांधी की किताब पर अठावले का बड़ा बयान, '...तब शरद पवार की भूमिका से हम सहमत नहीं थे'
इंडिया
एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज
एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज

इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से बड़ा त्याग कुछ भी नहीं होता है, जिसके लिए सब छोलियां फैलाए हुए हैं वो रंग मेरे आंख के ठुकराए हुए हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस के दावे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है. सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री के पद को ठुकराए जाने को लेकर बीजेपी सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सोनिया ने खुद पीएम पद का त्याग किया होगा और मनमोहन सिंह को मौका दे दिया. 

उस वक्त कांग्रेस के राजनीतिक हालत ऐसे थे कि देश की जनता भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनता नहीं देखना चाहती थी. सतीश पूनिया ने कहा कि अगर सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्होंने त्याग किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा.

सोनिया गांधी की किताब पर मिली प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ की प्रतियां खरीदने के लिए मंगलवार को मध्य दिल्ली में पुस्तकों की दुकानों पर पाठकों की लंबी कतारें लगी रहीं. पुस्तक विक्रेताओं ने बताया कि पहले ही दिन पुस्तक को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली. दुकानदारों ने इस मांग के महत्व पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि इससे पुस्तकों की बिक्री बढ़ती है और दुकानों पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 11 Nov 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Imran Pratapgarhi Belonging A Journey Of Love Sonia Gandhi Book Belonging: A Journey Of Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
इंडिया
'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण
'उपन्यास से भी ज्यादा रोमांचक', सोनिया गांधी की किताब पर बोले प्रशांत भूषण
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर अठावले का बड़ा बयान, '...तब शरद पवार की भूमिका से हम सहमत नहीं थे'
सोनिया गांधी की किताब पर अठावले का बड़ा बयान, '...तब शरद पवार की भूमिका से हम सहमत नहीं थे'
इंडिया
एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज
एयर इंडिया की मुंबई जा रही फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, टॉयलेट के शीशे पर लिखा मैसेज
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
'एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सोच', खरगे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
प्रदूषण पर CM योगी का बयान, बोले- पटाखे जलाने से हवा खराब हुई तो ठीक भी हो जाएगी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या के बदले अर्शदीप सिंह, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
हार्दिक के बदले अर्शदीप, MI-PBKS की डील में किसका फायदा, किसका नुकसान?
बॉलीवुड
Ramayana Box office Live Updates: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 1 बजे तक 453 करोड़ के हुई पार
लाइव: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 1 बजे तक 453 करोड़ के हुई पार
इंडिया
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
LAC पर भारत दिखाएगा अपनी ताकत, दुश्मनों के उड़ेंगे होश! बड़ा सैन्य अभ्यास
इंडिया
पहले से और हाईटेक होगी CRPF, कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने का प्लान, क्या है खासियत
पहले से और हाईटेक होगी CRPF, कामिकेज ड्रोन सिस्टम लेने का प्लान, क्या है खासियत
हेल्थ
Why We Forget Names Quickly: मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
मिलते ही भूल जाते हैं लोगों के नाम? कमजोर याददाश्त नहीं, ये है असली वजह
ऑटो
India Bike Week 2026: बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
बाइकर्स हो जाएं तैयार, India Bike Week में दिखेंगी धांसू बाइक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget