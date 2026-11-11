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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल

भगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने BJP पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. UCC, बेरोजगारी, महंगाई, चीन की घुसपैठ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान राम और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भगवान राम उनके आराध्य हैं. राम और शिव उनके लिए आस्था का विषय हैं. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता भगवान के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े बयान पर भी सवाल उठाए. सांसद ने कहा कि देश में विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में दूसरे विषय हावी हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने भगवान को सबसे ज्यादा अपशब्द कहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए राम आराध्य हैं. हम शिव और राम के वंशज हैं. अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई. हम दोनों का ही खून हैं. इनको क्या पता राम के बारे में. तुमने संविधान जलाया, राम को नहीं माना, रामायण को नहीं माना, सनातन को नहीं माना. तुम्हें कभी भगवान पर भरोसा नहीं है, तुम क्या बात करोगे.

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तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान का इस्तेमाल करते हैं. उनके नाम पर राजनीति करते, इन्हें भगवान से कोई लेना-देना नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था है. इसलिए उन्हें भाजपा से धार्मिक मुद्दों पर सीख लेने की जरूरत नहीं है.

UCC के मुद्दे पर भी उठाए सवाल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के UCC लागू करने से जुड़े बयान पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर नेताओं में प्रतिस्पर्धा है.

उन्होंने कहा कि "देवेंद्र जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी. इनके बीच भी खींचतान चल रही है. अब इनके बीच यह चल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन? महाराष्ट्र का सीएम पीएम कौन? अमित शाह या योगी. नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नंबर वन कौन की लड़ाई चल रही है. इनकी राजनीति में UGC, UCC जैसे मुद्दे तो हैं, लेकिन विकास, बेरोजगारी, महंगाई, पुलवामा, पहलगाम जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती..."

बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा की मांग

पप्पू यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए. उन्होंने पुलवामा और पहलगाम से जुड़े सवालों का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि इन मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है. सांसद ने प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दिल्ली के AQI और यमुना के पानी की स्थिति का जिक्र किया. साथ ही चीन की घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई. पप्पू यादव ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल जरूरी सवालों से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों को आगे कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Nov 2026 03:30 PM (IST)
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