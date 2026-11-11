भगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान राम और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भगवान राम उनके आराध्य हैं. राम और शिव उनके लिए आस्था का विषय हैं. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता भगवान के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े बयान पर भी सवाल उठाए. सांसद ने कहा कि देश में विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में दूसरे विषय हावी हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने भगवान को सबसे ज्यादा अपशब्द कहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए राम आराध्य हैं. हम शिव और राम के वंशज हैं. अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से और कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से हुई. हम दोनों का ही खून हैं. इनको क्या पता राम के बारे में. तुमने संविधान जलाया, राम को नहीं माना, रामायण को नहीं माना, सनातन को नहीं माना. तुम्हें कभी भगवान पर भरोसा नहीं है, तुम क्या बात करोगे.

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तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान का इस्तेमाल करते हैं. उनके नाम पर राजनीति करते, इन्हें भगवान से कोई लेना-देना नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था है. इसलिए उन्हें भाजपा से धार्मिक मुद्दों पर सीख लेने की जरूरत नहीं है.

UCC के मुद्दे पर भी उठाए सवाल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के UCC लागू करने से जुड़े बयान पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के बीच आपसी खींचतान चल रही है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे लेकर नेताओं में प्रतिस्पर्धा है.

उन्होंने कहा कि "देवेंद्र जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी. इनके बीच भी खींचतान चल रही है. अब इनके बीच यह चल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन? महाराष्ट्र का सीएम पीएम कौन? अमित शाह या योगी. नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नंबर वन कौन की लड़ाई चल रही है. इनकी राजनीति में UGC, UCC जैसे मुद्दे तो हैं, लेकिन विकास, बेरोजगारी, महंगाई, पुलवामा, पहलगाम जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होती..."

बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा की मांग

पप्पू यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए. उन्होंने पुलवामा और पहलगाम से जुड़े सवालों का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि इन मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है. सांसद ने प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दिल्ली के AQI और यमुना के पानी की स्थिति का जिक्र किया. साथ ही चीन की घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई. पप्पू यादव ने कहा कि इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल जरूरी सवालों से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों को आगे कर रहे हैं.

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