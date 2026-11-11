Bharat Mobility Global Expo 2027: इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट अब बहुत आगे पहुंच चुका है. जिसके चलते अब विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आती हैं. अब खबर आ रही है कि देश में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मोबिलिटी इवेंट Bharat Mobility Global Expo 2027 की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया गया है.

बता दें कि साल 2027 में ऑटो का यह भव्य महाकुंभ 4 से 9 फरवरी 2027 तक देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी थीम पर आधारित इस एक्सपो में दुनिया भर के दिग्गज ऑटोमेकर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी नई खोज पेश करेंगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं पूरी खबर क्या है.

50 से ज्यादा देश होंगे शामिल

आपको बता दें कि साल 2027 में होने वाला मोबिलिटी एक्सपो पिछले सभी सीजनों के मुकाबले काफी बड़ा और भव्य होने वाला है. क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सपो में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, मेक्सिको और ताइवान समेत 50 से अधिक देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी.

जबकि इसके अलावा ऑटो सेक्टर से जुड़ी 1,750 से ज्यादा कंपनियां अपने नए वाहनों, स्पेयर पार्ट्स और एडवांस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस को एक ही मंच से पूरी दुनिया के सामने शोकेस करेंगी.

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दिल्ली में सजेगा स्टेज

जानकारी दें दे कि समारोह के विशाल पैमाने को देखते हुए इस महाकुंभ का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के दो प्रमुख और वर्ल्ड लेवल कन्वेंशन सेंटर्स में एक साथ किया जाएगा.

भारत मंडपम प्रगति मैदान: यहां 4 से 9 फरवरी 2027 तक मुख्य ऑटो शो और वाहनों का प्रदर्शन चलेगा.

यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका: यहां 4 से 7 फरवरी 2027 तक कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनियों का आयोजन होगा.

दोनों वेन्यू को मिलाकर 2.5 लाख वर्ग फीट से ज्यादा का विशाल एग्जीबिशन एरिया तैयार किया जा रहा है. जहां 10 लाख से अधिक दर्शकों के पहुंचने का अनुमान है.

होंगे 11 विशेष एक्सपो

जानकारी दें दे कि भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 केवल कारों और बाइक्स के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें पूरी ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को शामिल करते हुए 11 पैरेलल शोज आयोजित किए जाएंगे. इसमें ऑटो एक्सपो - द मोटर शो, कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी शो, भारत बैटरी शो, इंडिया टायर शो, एयर मोबिलिटी एक्सपो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो और अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो शामिल हैं.

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर रहेगी नजर

आपको बता दें कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार कम से कम 44 मुख्य वाहन निर्माता अपनी भविष्य की गाड़ियों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे. जबकि एक्सपो में पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, फ्लेक्स-फ्यूल, बायो-फ्यूल, हाइड्रोजन और CNG पर चलने वाली नई पीढ़ी की कारों, कमर्शियल वाहनों और टू-व्हीलर्स की बड़ी रेंज देखने को मिलेगी.

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