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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTsunami Causes: सुनामी कैसे आती है, समुद्र के नीचे भूकंप से उठने वाली लहरें कितनी खतरनाक?

Tsunami Causes: सुनामी कैसे आती है, समुद्र के नीचे भूकंप से उठने वाली लहरें कितनी खतरनाक?

Tsunami Causes: समुद्र तल पर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से पैदा होने वाली सुनामी जेट विमान जैसी रफ्तार से चलकर तटों पर ऊंची जल-दीवार बनाती है, जो भारी तबाही का कारण बनती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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Tsunami Causes: कुदरत के सबसे भयानक और खौफनाक रूपों में से एक सुनामी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है. समुद्र की गहराई में जब अचानक कोई भयंकर उथल-पुथल होती है, तो पानी का ऐसा सैलाब उठता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर देता है. आम तौर पर लोग इसे समंदर की सामान्य ऊंची लहरें समझ बैठते हैं, लेकिन इसकी असलियत और ताकत आम कल्पना से कोसों दूर होती है. आइए जानते हैं कि आखिर समुद्र के भीतर ऐसा क्या होता है जिससे सुनामी जैसी जलप्रलय आती है और इसकी रफ्तार व पानी की दीवारें इंसानी बस्तियों के लिए कितनी घातक साबित होती हैं.

क्या होती है सुनामी?

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सुनामी असल में जापानी भाषा का एक शब्द है, जो दो अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बना है. इसमें 'सु' का मतलब होता है बंदरगाह या समुद्र का किनारा और 'नामी' का अर्थ होता है ऊंची लहरें. आसान शब्दों में कहें तो यह समुद्र के भीतर पानी के बड़े पैमाने पर हिलने-डुलने से पैदा होने वाली जल तरंगों की एक पूरी श्रृंखला होती है. ये सामान्य दिनों में उठने वाले ज्वार-भाटे से पूरी तरह अलग होती हैं, क्योंकि इन्हें हवा नहीं बल्कि धरती के भीतर की बहुत बड़ी ताकत जन्म देती है.

समुद्र के नीचे कैसे उठती है सुनामी?

सुनामी आने की सबसे बड़ी और मुख्य वजह समुद्र तल के नीचे आने वाला तेज भूकंप होता है. हमारी पृथ्वी की उपरी सतह कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों पर टिकी हुई है, जो लगातार धीरे-धीरे खिसकती रहती हैं. जब समुद्र के नीचे ये प्लेटें अचानक आपस में बहुत जोर से टकराती हैं या एक-दूसरे के नीचे धंस जाती हैं, तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है. इस टक्कर से समुद्र की पेंदी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर या नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिससे उसके ऊपर मौजूद अरबों गैलन पानी अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है और चारों दिशाओं में फैलने लगता है.

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Tsunami Causes: सुनामी कैसे आती है, समुद्र के नीचे भूकंप से उठने वाली लहरें कितनी खतरनाक?

भूकंप के अलावा अन्य वजहें

हालांकि लगभग अस्सी फीसदी से ज्यादा सुनामी सिर्फ भूकंप के कारण ही आती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और प्राकृतिक घटनाएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं. जब समुद्र की गहराई में बहुत बड़ा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है, तब भी पानी में भारी हलचल मच जाती है. इसके अलावा समुद्र के भीतर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट या कभी-कभी अंतरिक्ष से किसी बड़े उल्कापिंड के समंदर में गिरने से भी अचानक पानी का विशाल विस्थापन हो जाता है, जो भयानक सुनामी का रूप ले लेता है.

जेट विमान से भी तेज होती है रफ्तार

गहरे समुद्र के बीचों-बीच सुनामी की लहरों की गति इतनी तेज होती है कि जानकर हैरानी होगी. खुले और गहरे समंदर में ये लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटे यानी करीब 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, जो एक कमर्शियल जेट विमान की रफ्तार के बराबर होती है. यही वजह है कि गहरे पानी में तैर रहे जहाजों या नाविकों को नीचे से गुजरने वाली इस रफ्तार का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां इनकी ऊंचाई बहुत कम यानी महज एक मीटर या उससे भी कम दिखती है.

तट के पास पहुंचते ही बदलता है रूप

जैसे-जैसे ये तेज रफ्तार लहरें समुद्र के खुले पानी को छोड़कर तट के पास उथले पानी में प्रवेश करती हैं, इनकी गति में जमीन के घर्षण के कारण कमी आने लगती है. लेकिन ऊर्जा का स्तर वही रहने के कारण इन लहरों की ऊंचाई अचानक कई गुना बढ़ने लगती है. देखते ही देखते ये पानी की छोटी तरंगें 30 मीटर यानी करीब 100 फीट तक ऊंची पानी की एक भयानक दीवार में बदल जाती हैं, जो तेजी से आगे बढ़ती हुई सीधे तटीय इलाकों पर टूट पड़ती है.

सुनामी की लहरें क्यों होती हैं इतनी खतरनाक?

समुद्र के नीचे उठने वाली सुनामी की लहरें हवा से बनने वाली सामान्य लहरों की तरह नहीं होतीं, बल्कि इनकी विनाशक क्षमता बहुत डरावनी होती है. सुनामी कोई एक अकेली लहर नहीं होती, बल्कि यह कई शक्तिशाली लहरों का एक समूह होती है जो घंटों तक लगातार तटीय इलाकों से टकराती रहती हैं. इसमें कई बार पहली लहर से ज्यादा खतरनाक और भारी पानी की अगली लहरें होती हैं, जो बची-खुची बुनियादी ढांचा को भी पूरी तरह धोकर रख देती हैं.


Tsunami Causes: सुनामी कैसे आती है, समुद्र के नीचे भूकंप से उठने वाली लहरें कितनी खतरनाक?

भारी तबाही और जान-माल का नुकसान

जब पानी का यह अथाह और भारी दबाव वाला सैलाब तटवर्ती बस्तियों में घुसता है, तो भारी तबाही मच जाती है. यह अपने साथ कंक्रीट की बड़ी-बड़ी इमारतों, पेड़ों, भारी वाहनों, जहाजों और हर तरह के मलबे को तिनके की तरह बहाकर ले जाता है. रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले उथले भूकंप ऐसी आपदाओं का मुख्य कारण बनते हैं, जो कुछ ही मिनटों में हंसते-खेलते शहरों को मलबे के ढेर में बदल देते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:12 AM (IST)
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